La Iulius Mall Suceava, patinele sunt ascuțite, ștampilele și cartonașele sunt pregătite, iar premiile își așteaptă câștigătorii. Acum, există toate motivele să reveniți pe arena de gheață alături de prieteni și cei dragi, la Iulius Mall Suceava. Sesiunile de patinaj vin cu surprize: participanții pot primi un ceai gratuit, un voucher în food court, o intrare gratuită la patinoar și au șansa de a câștiga un PlayStation 5 alături de jocul Grand Theft Auto VI.

Fiecare tură de patinaj vine cu surprize și cu șansa de a câștiga marele premiu. Participarea este simplă: la prima sesiune, fiecare participant primește un cartonaș special, pe care se vor aplica ștampile și se va nota data fiecărei reveniri. După primele trei sesiuni, acesta primește un ceai gratuit, ideal pentru o pauză caldă, iar cea de-a cincea ștampilă îi aduce un voucher în food court.

La cea de-a șasea sesiune, participanții au parte de un bonus: primesc o intrare gratuită la patinoar și pot participa la tombola pentru marele premiu. Tot ce trebuie să facă este să prezinte cartonașul ștampilat la Centrul Info, iar înscrierea la tragerea la sorți se face automat. Premiul constă într-un PlayStation 5 și jocul Grand Theft Auto VI, titlul-fenomen care îi poartă pe jucători direct în mijlocul acțiunii, alături de Lucia și Jason, într-o aventură spectaculoasă pe străzile vibrante din Vice City și împrejurimile sale. Extragerea câștigătorului va avea loc pe 24 decembrie.

Patinați, adunați ștampile și aveți șansa să câștigați un PlayStation 5 cu jocul GTA VI, la Iulius Mall Suceava. Extragerea câștigătorului, pe 24 decembrie

Program

Patinoarul din parcarea Iulius Mall Suceava este deschis zilnic, între orele 10:00 și 22:00, iar accesul pe gheață se face în șase serii, programate la 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 și 20:00. Fiecare sesiune durează 90 de minute, iar biletul de intrare costă 30 de lei. Închirierea patinelor costă 20 de lei, iar cei mici și începătorii pot închiria suporturi de sprijin în formă de pinguin sau delfin, tot pentru 20 de lei.