„Patima beţiei”

„După informaţiuni positive culese în Bucovina, am aflat că mai multe sate, adâncite în patima beţiei, au fost vindecate pe deplin prin spornica lucrare a preoţilor, cari, adeseori, pun pe ţărani să jure în biserică că nu vor mai bea. Astfel cităm satul Liteni lângă Suceava, scăpat de beţie prin preotul Berariu, de aseminea Horodnicul de jos, din care ţăranii alungară cu putere pe un Evreu ce vroia să deşchidă o cârciumă, lucru ce ar fi în România mai mult de cât o minune. Când poporul din un asemenea sat vrea să bea, îşi aduce o balercă cu vin în casa unui Român, la care se adună acei ce vreau să ia parte şi să bea cât îi trebue. Aceste sate erau mai înainte, când erau cufundate în patima beţiei, sărace şi păcătoase, cu aspectul murdar şi miserabil. Astădi ele înfloresc şi ajung tot mai mult a se apropia de starea acelora în care beţia este străină. Eată deci dovadă evidentă că nu sărăcia este causa beţiei, de oare ce vedem că nişte sate sărace, sub influenţa unui exemplu moral, s’au lăsat de beţie şi se îmbogăţesc”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 11, Suceava, Octomvrie 1887.

„Harta industrială a Sucevei”

„Harta industrială a oraşului Suceava se îmbogăţeşte cu un nou obiectiv. Pe partea stîngă a şoselei ce vine dinspre Iţcani, în vecinătatea autobazei, încep să prindă contur halele viitorului complex de morărit şi panificaţie. Zona productivă a oraşului se extinde astfel şi dincolo de rîul Suceava”.

„Zori Noi”, Anul XX, nr. 5541, Suceava, Octombrie 1965.