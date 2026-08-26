Pastorul Cătălin Croitor, președintele Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Suceava, Iași, Botoșani, Vaslui, a participat duminică, 23 august, la Micul Dejun Național cu Rugăciune din Ucraina, desfășurat la Kiev sub patronajul președintelui Ucrainei.

Pastorul sucevean a fost singurul reprezentant din județul Suceava prezent la acest eveniment, care a reunit lideri religioși, oficiali guvernamentali și invitați din numeroase țări, notează www.suceavaevanghelică.com .

Peste 1.500 de persoane au participat la eveniment, inclusiv 670 de oaspeți străini din 17 țări.

Au participat, de asemenea, la eveniment președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, senatori și membri ai Congresului SUA, reprezentanți ai unor state străine.

Evenimentul de la Kiev a avut loc în prezența președintelui Volodimir Zelenski, alături de lideri religioși, reprezentanți ai autorităților, organizații umanitare și parteneri internaționali, uniți în rugăciune pentru pace, dreptate și viitorul Ucrainei.

„Evenimente importante precum acesta subliniază că toate diferențele dintre noi nu mai contează atunci când este vorba despre ceea ce contează cel mai mult. Adevărul. Pacea. Și felul în care rugăciunea, în momente dificile, ne unește pe toți”, a spus președintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe cei prezenți să se roage pentru trei lucruri importante: pentru cei aflați în captivitate, pentru cei care luptă și pentru pacea Ucrainei – ca aceasta să vină.

Ediția din acest an a evenimentului s-a desfășurat în contextul aniversării a 35 de ani de la restaurarea independenței Ucrainei.

Pastorul Cătălin Croitor, singurul sucevean la Micul Dejun Național cu Rugăciune din Ucraina, unde a participat și Volodimir Zelenski

O recunoaștere a implicării pastorului Cătălin Croitor în slujirea creștină

În aceeași zi, participanții au fost invitați și la Forumul Internațional „Faith and Freedom”, organizat cu ocazia celor 35 de ani de libertate religioasă în Ucraina. Potrivit materialelor de prezentare, forumul a reunit peste 1.000 de lideri din 50 de țări, având ca scop reafirmarea unității, rezilienței și a fundamentelor spirituale ale națiunii ucrainene. Printre invitații de marcă s-au numărat Mike Pence, fost vicepreședinte al Statelor Unite, precum și generalul Keith Kellogg, reprezentant special al președintelui Statelor Unite pentru Ucraina. De asemenea, au participat delegații de senatori și membri ai Congresului american, alături de lideri ai bisericilor și organizațiilor creștine internaționale.

„Participarea pastorului Cătălin Croitor la aceste manifestări reprezintă o recunoaștere a implicării sale în slujirea creștină și a relațiilor dezvoltate de-a lungul timpului cu liderii evanghelici din Ucraina. În același timp, prezența sa, ca singur reprezentant din Suceava, reflectă legăturile strânse dintre bisericile creștine din cele două țări și preocuparea comună pentru apărarea libertății religioase, a demnității umane și a păcii într-o perioadă marcată de un război care pare să nu se apropie de final”, mai subliniază www.suceavaevanghelica.com .