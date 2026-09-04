Pasionații de automobile și cei care sunt în căutarea unei mașini noi sunt așteptați, de vineri până duminică, la Iulius Mall Suceava, la ediția de toamnă a Auto Deals. Evenimentul reunește dealeri auto și o varietate de autoturisme, expuse atât în zona exterioară, cât și în interiorul Iulius Mall. Iar dacă veniți cu familia, duminică puteți viziona în parc filmul „GOAT”, o animație plină de energie, umor și aventură.

Toamna începe cu Auto Deals la Iulius Mall Suceava, unde, între 4 și 6 septembrie 2026, vizitatorii pot descoperi modele auto pentru stiluri de viață și preferințe diferite, într-un singur loc. Cea de-a doua ediție Auto Deals reunește peste 20 de autoturisme și propune o incursiune în universul auto, de la modele premium și mașini de oraș, până la soluții pentru mobilitate și închirieri auto.

La această ediție vor fi prezenți cinci dealeri auto, care vor expune o selecție variată de modele. Auto Adria vine cu marca Škoda și SsangYong, Autoport prezintă modele Audi și Volkswagen, iar Auto Schunn aduce în atenția publicului automobile Mercedes-Benz. Oferta este completată de Union Cars, cu Suzuki și Ford, precum și de Autonom, care va prezenta soluții de închirieri auto.

Pentru o ieșire în familie, duminică, 6 septembrie, de la ora 19.00, în parcul Iulius Mall Suceava va fi proiectat filmul de animație „GOAT”, o poveste despre ambiție, curaj și dorința de a-ți depăși limitele. Vineri și sâmbătă, în parc, publicul va putea urmări noi episoade dintr-un reality show popular.