Bradul Putna a coborât pe locul al cincilea în ierarhia Seriei I a Ligii a III-a după înfrângerea din partida de pe teren propriu cu Aerostar Bacău, din etapa a XV-a. Formația antrenată de Relu Buliga, Mihăiță Szekely și Ionuț Plămadă a fost învinsă cu 2-1, după ce a reușit să deschisă scorul prin Iulian Cărăușu, în minutul 62, în urma unei frumoase acțiuni personale. Oaspeții au izbutit însă să întoarcă soarta meciului pe final, cu ajutorul reușitelor semnate de Paulian Banu (81) și Alexandru Corban (90+3).

În etapa a XV-a a Seriei I s-au mai jucat partidele: FC II Bacău – USV CSM Iași 1-3, AFC Odorheiu Secuiesc – Ceahlăul Piatra Neamț 5-0, CS Gheorgheni – KSE Târgu Secuiesc 1-0, CSM Vaslui – CSM Pașcani 1-0 și CSM Adjud – Viitorul Onești 0-0.

În runda următoare, Bradul Putna va evolua în deplasare, la Pașcani, vineri, 4 decembrie, cu începere de la ora 14.00.

Clasament Seria I

1 CSM Vaslui 15 11 3 1 32-15 36

2 USV CSM Iaşi 15 9 4 2 27-14 31

3 KSE Târgu Secuiesc 15 8 3 4 28-20 27

4 AFC Odorheiu Secuiesc 15 7 5 3 24-15 26

5 Bradul Putna 15 7 3 5 33-23 24

6 Aerostar Bacău 15 7 3 5 24-18 24

7 CSM Adjud 15 6 4 5 24-17 22

8 FC II Bacău 15 4 3 8 15-29 15

9 Viitorul Onești 15 3 5 7 20-23 14

10 CSM Paşcani 15 3 4 8 18-30 13

11 CS Gheorgheni 15 3 3 9 16-28 12

12 Ceahlăul Piatra Neamț 15 0 4 11 8-37 4

Foto: Agenția Manifest.