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Participare reușită pentru atleții câmpulungeni la Naționalele de cros

Participare reușită pentru atleții câmpulungeni la Naționalele de cros
Participare reușită pentru atleții câmpulungeni la Naționalele de cros

Sportivii legitimați la CSM Rarăul, alături de elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, s-au numărat printre medaliații Campionatului Național de Cros, desfășurat la Sânmartin (Bihor), după cum urmează:

  • Locul III – Ștafeta 4×1500 m, Senioare: Mădălina Sîrbu, Talida Sfarghiu, Cosmin Nisioiu și Alin Lesenciuc.
  • Locul III – Individual U18 Masculin: Rareș Mihalciuc.
  • Locul III – Echipe U23 Masculin: Rareș Mihalciuc, Cosmin Nisioiu, Darius Cehreni, Valentin Pioară și Eduard Ifrim.
  • Locul III – Echipe U18 Masculin: Rareș Mihalciuc, Vasilică Cocoreanu, Mihai Scheulac și Ioachim Mureșan.

„Îi felicit pe sportivi pentru rezultatele obținute și doresc să mulțumesc Primăriei din Câmpulung Moldovenesc pentru susținere”, a declarat antrenoarea Elena Erzilia Iancu.

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