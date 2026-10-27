Participare reușită pentru atleții câmpulungeni la Naționalele de cros

Sportivii legitimați la CSM Rarăul, alături de elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, s-au numărat printre medaliații Campionatului Național de Cros, desfășurat la Sânmartin (Bihor), după cum urmează:

Locul III – Ștafeta 4×1500 m, Senioare: Mădălina Sîrbu, Talida Sfarghiu, Cosmin Nisioiu și Alin Lesenciuc.

Locul III – Individual U18 Masculin: Rareș Mihalciuc.

Locul III – Echipe U23 Masculin: Rareș Mihalciuc, Cosmin Nisioiu, Darius Cehreni, Valentin Pioară și Eduard Ifrim.

Locul III – Echipe U18 Masculin: Rareș Mihalciuc, Vasilică Cocoreanu, Mihai Scheulac și Ioachim Mureșan.

„Îi felicit pe sportivi pentru rezultatele obținute și doresc să mulțumesc Primăriei din Câmpulung Moldovenesc pentru susținere”, a declarat antrenoarea Elena Erzilia Iancu.