ParKin’Jazz aduce jazzul contemporan și new media în șase spații neconvenționale din județul Suceava

În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2026, ParKin’Jazz transformă pentru câteva ore spații obișnuite din cinci localități ale județului Suceava într-o scenă pentru jazz contemporan, artă vizuală și tehnologie.

Șase concerte în parcări, lucrări prezentate în primă audiție și o instalație new media care construiește grafica live, folosind date înregistrate în timpul interpretării.

Proiectul ParKin’Jazz, organizat de Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), cuprinde șase concerte la Vicovu de Jos, Sucevița, Câmpulung Moldovenesc, Straja și Rădăuți. Accesul publicului este gratuit, pe bază de rezervare.

Concertele au fost concepute în jurul unei formule instrumentale care reunește voce, saxofon, pian la patru mâini și percuție, căreia i se adaugă componenta new media. Lucrările semnate de compozitorii Andrei Petrache, Sabina Ulubeanu și Marius Sireteanu au fost produse special pentru ParKin’Jazz și vor fi prezentate în primă audiție.

Dezvoltarea unei experiențe de sec. XXI, cu prime audiții absolute în fuziunea cu tehnologia, pentru un grup de jazz din zona Bucovinei – premieră internațională a formulei voce-saxofon-pian la patru mâini-percuție, plasează județul Suceava, pentru prima dată, pe scena internațională de jazz.

Artiști invitați

Formula artistică îi reunește pe Simona Schipor – voce, Emanuel Prelipcean – saxofon, Corina Răducanu – pian, Eugen Dumitrescu – pian, Constantin Horchidan – percuție și Cristina Bodnărescu – artist new media.

Componenta new media este realizată de artista Cristina Bodnărescu, prin instalația „Neural Music – The Mind Orchestra”. În timpul performance-ului, o cască BCI (Brain-Computer Interface) înregistrează semnale asociate activității cerebrale. Datele sunt folosite de algoritmii vizuali ai instalației pentru a genera, în timp real, grafica proiectată pe ecranul LED. Imaginea se modifică astfel pe parcursul interpretării și nu este o proiecție pregătită anterior.

„Ne-am gândit să facilităm accesul către muzica de calitate pentru cât mai multe comunități din județ. Am ales jazz-ul și new media, într-o exprimare artistică contemporană. Evenimentele vor avea loc în aer liber, vom transforma parcările în scene de concert. Am invitat la ParKin’Jazz o formulă instrumentală unică – voce, saxofon, pian la patru mâini și percuție – formată din artiști bucovineni, nativi sau adoptați, care vor interpreta lucrări create special și dedicate lor de trei dintre cei mai cunoscuți compozitori români contemporani – Andrei Petrache, Marius Sireteanu și Sabina Ulubeanu. Tehnologia completează această formulă: partea vizuală se generează în timp real, pe parcursul interpretării, printr-o creație a artistei Cristina Bodnărescu. ParKin’Jazz înseamnă întâlnirea dintre muzică, new media și publicul contemporan”, a transmis Ovidiu Foca, managerul Casei de Cultură Rădăuți.

Șase concerte, în spații neconvenționale

Alegerea parcărilor face parte din conceptul ParKin’Jazz. Proiectul duce concertele în afara sălilor de spectacol și ajunge inclusiv în comunități în care publicul are mai puține ocazii de a participa la evenimente de jazz contemporan și new media.

Calendarul concertelor:

22 septembrie 2026, marți, ora 19:00 – Vicovu de Jos, Parcarea Centrului Cultural „Sofia Vicoveanca”;

23 septembrie 2026, miercuri, ora 19:00 – Sucevița, Parcarea Centrului Cultural Sucevița;

24 septembrie 2026, joi, ora 19:00 – Câmpulung Moldovenesc, Parcarea Muzeului „Arta Lemnului”;

25 septembrie 2026, vineri, ora 19:00 – Straja, Parcarea Școlii Vechi din centrul comunei;

27 septembrie 2026, duminică, ora 19:00 – Rădăuți, Parcarea EGGER;

1 octombrie 2026, joi, ora 19:00 – Rădăuți, Parcarea Casei de Cultură;

Intrarea la toate concertele este gratuită, pe bază de rezervare și în limita locurilor disponibile. Rezervări online: https://forms.gle/vAWh8VrZ6NfCP5yD9. Telefon: 0745 868 930.

Organizatori și parteneri

Organizatori: Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți. Parteneri: Primăria Comunei Sucevița, Primăria Comunei Straja, Comuna Vicovu de Jos, Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc și EGGER. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).