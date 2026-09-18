Jazzul, compoziția contemporană și arta new media se întâlnesc, în perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2026, într-un proiect care propune publicului din cinci localități sucevene o experiență muzicală neobișnuită.

ParKin’Jazz – Muzică și New Media transformă, pentru câteva ore, spații cotidiene precum parcările în adevărate scene de concert și aduce în fața publicului creații semnate de trei compozitori români contemporani: Andrei Petrache, Sabina Ulubeanu și Marius Sireteanu.

Cele șase concerte, programate la Vicovu de Jos, Sucevița, Câmpulung Moldovenesc, Straja și Rădăuți, propun o formulă artistică aparte, în care muzica live intră în dialog cu tehnologia și imaginea. Un element central al proiectului îl reprezintă cele trei lucrări compuse special pentru ParKin’Jazz, care vor fi prezentate în primă audiție absolută. Accesul la concerte este gratuit, pe bază de rezervare și în limita locurilor disponibile. Rezervările se pot face prin formularul online sau la numărul 0745 868 930.

Trei compozitori, trei universuri muzicale

Andrei Petrache, pianist, compozitor, aranjor și dirijor, reprezintă una dintre vocile tinerei generații de muzicieni români care circulă firesc între muzica clasică, jazz, fusion și creația contemporană. Doctorand și cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Muzică din București, Petrache are o activitate artistică amplă, desfășurată atât în zona interpretării, cât și în cea a compoziției și dirijatului. Este autorul a peste 85 de lucrări și laureat al unor competiții naționale și internaționale.

ParKin’Jazz 2026: trei compozitori contemporani, șase concerte și parcări transformate în scene de jazz și new media

În universul ParKin’Jazz, creația sa contribuie la întâlnirea dintre limbajul jazzistic și compoziția contemporană, într-un context scenic neconvențional. Prezența sa în proiect aduce, astfel, energia unei generații de muzicieni pentru care granițele dintre genuri devin tot mai permeabile.

Sabina Ulubeanu, compozitoare, muzicolog și performer, propune o perspectivă artistică în care muzica se întâlnește cu artele vizuale, memoria, spațiul și timpul. Lucrările sale camerale, simfonice, corale și multimedia au fost interpretate și difuzate pe toate continentele, iar în ultimii ani artista s-a remarcat prin proiecte colaborative și transmedia, aflate la intersecția dintre muzică, performance și cercetare artistică.

În cadrul ParKin’Jazz, muzica Sabinei Ulubeanu aduce o dimensiune contemporană și interdisciplinară, în acord cu componenta de new media a proiectului și cu ideea de a transforma concertul într-o experiență artistică ce depășește simpla audiție.

ParKin’Jazz 2026: trei compozitori contemporani, șase concerte și parcări transformate în scene de jazz și new media

Cel de-al treilea compozitor invitat este Marius Sireteanu, compozitor, dirijor, muzician și cadru universitar. Parcursul său artistic reunește compoziția, pedagogia, aranjamentul muzical, activitatea corală, zona de broadcast și colaborările interdisciplinare. A compus și orchestrat muzică interpretată atât în România, cât și în străinătate, colaborând de-a lungul timpului cu artiști și ansambluri importante.

Experiența sa în domenii muzicale diverse se regăsește și în abordarea propusă pentru ParKin’Jazz, unde creația sa contribuie la construirea unei identități sonore în care jazzul, sensibilitatea contemporană și formulele artistice interdisciplinare se întâlnesc.

ParKin’Jazz 2026: trei compozitori contemporani, șase concerte și parcări transformate în scene de jazz și new media

O formulă instrumentală neobișnuită

ParKin’Jazz propune și o distribuție instrumentală aparte: voce, saxofon, pian la patru mâini și percuție.

Pe scenă vor urca Simona Schipor, Emanuel Prelipcean, Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu și Constantin Horchidan, într-un ansamblu construit special pentru conceptul proiectului.

Compozițiile celor trei muzicieni români contemporani vor fi prezentate în acest context instrumental, iar publicul va avea ocazia să descopere creații scrise special pentru această formulă și pentru universul artistic al ParKin’Jazz.

Dimensiunea muzicală este completată de componenta de new media, semnată de Cristina Bodnărescu, prin instalația „Neural Music – The Mind Orchestra”. În timpul interpretării, datele înregistrate sunt transformate în timp real în elemente grafice proiectate pe ecran, astfel încât sunetul și imaginea devin parte din aceeași experiență scenică.

De la Vicovu de Jos la Rădăuți

Unul dintre punctele forte ale proiectului este caracterul său itinerant. ParKin’Jazz nu se concentrează într-o singură sală de concert, ci ajunge în cinci localități și propune publicului întâlnirea cu muzica în spații neconvenționale.

Seria de concerte începe marți, 22 septembrie 2026, la Vicovu de Jos, în parcarea Centrului Cultural. Urmează Sucevița, miercuri, 23 septembrie, tot în parcarea Centrului Cultural, apoi Câmpulung Moldovenesc, joi, 24 septembrie, în parcarea Muzeului Arta Lemnului.

Vineri, 25 septembrie, ParKin’Jazz ajunge la Straja, în parcarea Școlii Vechi din centru.

Seria continuă la Rădăuți, duminică, 27 septembrie, în parcarea EGGER, iar ultimul concert este programat joi, 1 octombrie, în parcarea Casei de Cultură din Rădăuți.

Toate spectacolele încep la ora 19:00.

Alegerea parcărilor drept spații pentru concerte nu este întâmplătoare. Proiectul pornește tocmai de la ideea de a scoate muzica din spațiile convenționale și de a o aduce mai aproape de oameni, în locuri familiare, transformate temporar prin muzică, lumină, imagine și tehnologie.

Șase concerte, cinci localități și creații prezentate în premieră

Prin întâlnirea dintre cei trei compozitori, interpreți, new media și spațiul public, ParKin’Jazz propune o perspectivă asupra concertului ca experiență artistică multidimensională.

Pentru public, cele șase întâlniri reprezintă și o ocazie de a descoperi creații contemporane românești prezentate pentru prima dată, într-un proiect care aduce împreună generații, discipline și forme artistice diferite.

Proiectul este organizat de Casa de Cultură Rădăuți, în parteneriat instituțional cu Primăria Municipiului Rădăuți și cu Primăria Vicovu de Jos, Primăria Sucevița, Primăria Straja, Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc și compania EGGER. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.