Aproximativ 200 de persoane au participat, joi seară, pe 1 octombrie 2026, la ultimul concert din cadrul proiectului ParKin’Jazz 2026, organizat în parcarea Casei de Cultură Rădăuți. Evenimentul a avut loc chiar de Ziua Internațională a Muzicii și a încheiat o serie de șase concerte desfășurate, începând cu 22 septembrie, în cinci localități din județul Suceava.

Timp de aproape două săptămâni, ParKin’Jazz a transformat parcările în spații de concert, propunând publicului o întâlnire între jazzul contemporan și arta new media. După concertele de la Vicovu de Jos, Sucevița, Câmpulung Moldovenesc și Straja, proiectul a ajuns la Rădăuți pentru ultimele două reprezentații, găzduite de compania EGGER și de Casa de Cultură.

Concertul de joi, 1 octombrie, a adus în fața publicului o formulă artistică alcătuită din Simona Schipor – voce, Emanuel Prelipcean – saxofon, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu – pian și Constantin Horchidan – percuție.

ParKin’Jazz 2026 s-a încheiat la Rădăuți. Jazz, tehnologie și muzică experimentală, în parcarea Casei de Cultură

Muzica, transformată în imagini în timp real

Unul dintre elementele care au diferențiat proiectul a fost componenta de new media. La ultimul concert, pianista Corina Răducanu a purtat o cască BCI (Brain-Computer Interface), dispozitiv care înregistrează semnale asociate activității cerebrale.

Datele captate au fost utilizate de sistemul „Neural Music – The Mind Orchestra”, realizat de artista Cristina Bodnărescu, pentru generarea în timp real a graficii proiectate în timpul interpretării.

Casca BCI a fost purtată, de-a lungul seriei de concerte, de diferiți membri ai formulei artistice, ceea ce a făcut ca relația dintre interpretarea muzicală și componenta vizuală să fie diferită de la un eveniment la altul.

ParKin’Jazz 2026 s-a încheiat la Rădăuți. Jazz, tehnologie și muzică experimentală, în parcarea Casei de Cultură

Muzică originală, creată special pentru proiect

Repertoriul ParKin’Jazz 2026 a inclus lucrări originale compuse special pentru această formulă de Andrei Petrache, Marius Sireteanu și Sabina Ulubeanu, prezentate în primă audiție absolută.

Cele șase concerte au păstrat aceeași formulă artistică – voce, saxofon, pian la patru mâini și percuție –, completată de proiecțiile vizuale generate în timp real.

Ultimul concert a venit după evenimentul organizat pe 27 septembrie în parcarea companiei EGGER din Rădăuți, unde au fost prezenți peste 250 de spectatori.

Prin cele șase concerte, ParKin’Jazz 2026 a propus un traseu cultural care a dus jazzul contemporan în spații neconvenționale și a pus în dialog muzica live cu tehnologia și arta vizuală.

Proiectul a fost organizat de Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți, în parteneriat cu Primăria Comunei Sucevița, Primăria Comunei Straja, Comuna Vicovu de Jos, Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc și compania EGGER. ParKin’Jazz 2026 a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

ParKin’Jazz 2026 s-a încheiat la Rădăuți. Jazz, tehnologie și muzică experimentală, în parcarea Casei de Cultură

ParKin’Jazz 2026 s-a încheiat la Rădăuți. Jazz, tehnologie și muzică experimentală, în parcarea Casei de Cultură

ParKin’Jazz 2026 s-a încheiat la Rădăuți. Jazz, tehnologie și muzică experimentală, în parcarea Casei de Cultură

ParKin’Jazz 2026 s-a încheiat la Rădăuți. Jazz, tehnologie și muzică experimentală, în parcarea Casei de Cultură