Părintele Gheorghe Loghinoaia, ctitorul Mănăstirii Bogdănești, a trecut la Domnul, la vârsta de 77 de ani. Începând de astăzi, sâmbătă, 19 septembrie 2026, părintele se află depus la Biserica „Sfinții Voievozi” din Bogdănești. Marți, 22 septembrie, la ora 13.00, va fi slujba înmormântării, la care va participa Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Pr. Florentin Loghinoaia, fiul părintelui Gheorghe Loghinoaia, a anunțat că în acest interval, „în fiecare zi, la ora 9.00, voi săvârși Sfânta Liturghie, iar la ora 17.00, slujba de priveghere. Vă aștept cu drag să-l pomenim împreună. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa!”.

Mănăstirea Bogdănești își plânge ctitorul

„Sunt oameni care, atunci când pleacă din această lume, lasă în urmă amintiri. Sunt însă și oameni care lasă o lucrare vie.

Părintele Gheorghe a lăsat în urmă ziduri ridicate cu trudă, dar mai ales vieți ocrotite între aceste ziduri. A lăsat o mănăstire, dar și o casă pentru cei care nu mai aveau casă. A lăsat o obște, dar și o mare familie alcătuită, de-a lungul anilor, din oameni bătrâni, bolnavi, singuri sau cu dizabilități, pe care i-a primit nu ca pe niște poveri, ci ca pe chipuri ale lui Hristos.

Timp de aproape 30 de ani, la Bogdănești, rugăciunea și milostenia au crescut împreună. Lângă biserică s-a aflat omul suferind, iar lângă omul suferind s-a aflat un părinte care a înțeles cuvântul Mântuitorului: „Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 40).

Astăzi, clopotele Mănăstirii Bogdănești nu vestesc numai despărțirea de ctitorul ei. Ele cheamă la rugăciune pentru sufletul unui om care și-a legat numele de acest loc și, mai ales, de oamenii lui.

Rugăm pe Hristos, Cel Înviat din morți, să-i răsplătească osteneala, dragostea și fiecare faptă de milostenie săvârșită în taină sau la vedere, să-i ierte greșelile cele de voie și cele fără de voie și să așeze sufletul său în lumina și pacea Împărăției Sale.

Iar nouă, celor rămași, să ne dăruiască puterea de a păstra și de a continua ceea ce Părintele Gheorghe a început”, au transmis reprezentanții Mănăstirii Bogdănești.

„Bogdăneștiul este astăzi mai sărac. Un mare duhovnic, un ctitor și un adevărat părinte al comunității a plecat la Domnul”

Cu profund respect, recunoștință și durere, Sopon Cristian Florin, primarul comunei Bogdănești, a transmis următorul mesaj:

„Cu profundă durere am primit vestea trecerii la cele veșnice a părintelui Gheorghe Loghinoaia, omul care și-a închinat întreaga viață credinței, Bisericii, aproapelui și comunității din Bogdănești.

Părintele Gheorghe nu a fost doar un slujitor al altarului, ci și un mare ctitor și făuritor de bine, un om care a transformat credința în faptă și rugăciunea în sprijin pentru cei aflați în suferință.

Numele său va rămâne pentru totdeauna legat de renașterea Mănăstirii Bogdănești. În anul 1994, la inițiativa sa, a fost pusă piatra de temelie pentru rezidirea mănăstirii. Cu jertfă, răbdare și stăruință, au fost ridicate biserica, clopotnița, chiliile și celelalte clădiri ale așezământului.

Dar cea mai importantă lucrare a părintelui Gheorghe a fost cea făcută pentru oameni. Prin așezământul social-filantropic de la Bogdănești, numeroși bătrâni, bolnavi, oameni singuri, abandonați sau lipsiți de sprijin au găsit o casă, o masă caldă, îngrijire și demnitate.

Pentru cei aflați în nevoie, părintele a fost un sprijin, un ocrotitor și un adevărat părinte. A ascultat, a mângâiat, a ajutat și a redat speranța acolo unde viața lăsase în urmă durere.

A ridicat ziduri, dar mai ales a ridicat suflete. A propovăduit credința prin cuvânt și a mărturisit-o prin fiecare faptă a sa.

În numele meu, al Primăriei Comunei Bogdănești și al întregii comunități, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut, l-au iubit și l-au prețuit.

Părintele Gheorghe Loghinoaia a plecat dintre noi, dar lucrarea sa și binele făcut vor dăinui peste ani. Bogdăneștiul îi va păstra vie memoria.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i răsplătească toate faptele bune!

Veșnică pomenire, părinte Gheorghe Loghinoaia!

Mulțumesc pentru tot, părinte Gheorghe Loghinoaia!”