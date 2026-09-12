Părintele Constantin Necula, în vizită la Colegiul Militar Câmpulung

După ce a bătut mii de kilometri prin țară pentru a filma emisiunea „Bucuria credinței”, difuzată la TVR1, părintele Constantin Valer Necula a vizitat vineri, 11 septembrie, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung.

Le-a mărturisit elevilor și profesorilor că visul copilăriei sale a fost să fie elev militar, însă destinul a avut alte planuri.

Cu toate acestea, inima i-a rămas strâns legată de haina militară, iar vineri, a ajuns la cetatea lui Ștefan cel Mare din Câmpulung Moldovenesc, unde a ținut o cuvântare din suflet și cu suflet elevilor, dascălilor și personalului colegiului.

„Aveți vipușca roșie la pantaloni pentru că din elevii de liceu militar se nasc generali. Vreau să știți că ce pregătiți astăzi aici este în continuarea tuturor celor peste 12.500 de absolvenți ai acestei instituții. Nu există nimic mai important în viața unui om decât să își iubească țara”, sunt o parte dintre gândurile și învățămintele transmise de părintele Necula ștefăniștilor.

Din partea reprezentanților instituției a primit Monografia Colegiului Militar Câmpulung, publicată în 2024, cu prilejul aniversării unui secol de la înființare, dar și o plachetă cu stema României.

„Mulțumim, părintelui profesor universitar doctor Constantin Valer Necula!”, au transmis reprezentanții unității.

Foto: David Iacobeț