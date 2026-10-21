Cetatea se află pe cai mari înaintea confruntării cu liderul campionatului, CSM Slatina, programată sâmbătă, 24 octombrie, cu începere de la ora 11.00, pe stadionul Areni. Echipa suceveană este neînvinsă în ultimele șase partide de campionat, interval de timp în care a înregistrat trei victorii, 4-0 cu SCM Râmnicu Vâlcea, 3-1 cu CSC Dumbrăvița și 2-0 cu CSM Reșița, și trei remize, 1-1 cu SC Popești-Leordeni, 2-2 cu Steaua București și 2-2 cu FC Bacău, în condițiile în care în ultimele două întâlniri pomenite mai sus a fost egalată pe final.

Rezultatele acestea nu par întâmplătoare din mai multe motive. Foarte importantă este stabilitatea financiară asigurată de finanțatorul Marius Neagu, care a anunțat că societatea sa, NTH Group, va susține în acest sezon activitatea echipei de fotbal cu suma de 2.000.000 de euro, care se adaugă celor 1.000.000 de euro cheltuiți în ediția precedentă de campionat, în Liga a III-a, și celor 500.000 de euro puși la bătaie în Liga a IV-a.

De bun augur este și sprijinul consistent venit din partea Consiliului Județean, care a alocat doar pentru acest tur de campionat suma de 2.000.000 de lei, ceea ce la cursul actual reprezintă aproximativ 380.000 de euro. Fiind un mare împătimit al fotbalului și nelipsit de la meciurile Cetății, nu ar fi exclus ca președintele Gheorghe Șoldan să crească substanțial în 2027 contribuția Consiliului Județean, mai ales în situația în care parcursul echipei va fi ascendent.

Parcurs foarte bun al echipei Cetatea, în primul an în care CJ Suceava sprijină sportul

„Pentru prima dată, Consiliul Județean se implică în susținerea echipei de fotbal a Sucevei. Suntem alături de Cetatea și mă bucur de parcursul bun al echipei. Dar planul meu nu a fost doar să alocăm bani pentru echipă, ci să construim un stadion și să dezvoltăm o strategie pentru fotbalul sucevean.

Nu este un secret că îmi doresc și o academie de fotbal pentru copii, unde să creștem jucători într-un cadru sigur și stabil, poate și printr-un parteneriat public-privat. Îmi doresc, de asemenea, un club al Consiliului Județean, prin care să susținem mai multe ramuri sportive.

Luăm însă lucrurile pe rând. Am promis un stadion și, în perioada următoare, vom veni cu vești bune pe acest subiect”, a declarat Gheorghe Șoldan, sub conducerea căruia administrația județeană a alocat cele mai mari sume din istoria județului pentru susținerea sportului sucevean. Numai în 2026 au fost aprobate finanțări de aproape 5,5 milioane de lei, atât pentru sportul de performanță, cât și pentru cel de masă.

Prin finanțările acordate în baza Legii 350, Consiliul Județean Suceava sprijină handbalul și fotbalul feminin de la CSU Suceava, echipa de fotbal Cetatea Suceava, echipele de rugby din Suceava și Gura Humorului, precum și rugbyul juvenil. Administrația județeană susține financiar proiecte de volei, lupte, karate, judo, tenis, tir cu arcul, oină și dans sportiv. Sunt finanțate și competiții de alergare și ciclism, alături de programe care încurajează copiii și comunitățile să facă sport.

Revenind la Cetatea Suceava, este îmbucurător faptul că mediul privat pare să privească cu deschidere acest proiect, sponsori precum Dasmar Termo, Mihu Acoperișuri, Paro Joinery, SER Group, Gio Giovanni Andreea sau Macos, făcând parte de ceva timp din viața echipei.

Nu trebuie neglijată nici susținerea fanilor, care au făcut din Areni stadionul cel mai populat din eșalonul secund, cu o medie de aproximativ 3.000 de spectatori per meci.

Cu ajutorul acestor piloni menționați mai sus s-au creat toate condițiile de performanță pentru echipa antrenată de Petre Grigoraș.

Încă de la înființare, nu au existat restanțe financiare la Cetatea, salariile și primele de joc fiind virate pe card, în ziua stabilită, în vreme ce condițiile de cazare, antrenament, refacere și transport sunt poate cele mai bune din eșalonul secund.

Chiar dacă, în afară poate de Golofca, n-au fost transferați jucători cu nume în intersezon, au fost aduși jucători utili, de valoare certă, care să acopere și să dubleze posturile deficitare. Meritul lui Petre Grigoraș este că a reușit să creeze un grup unit și competitiv din cei peste 50 de jucători care s-au perindat sub comanda sa din momentul în care a venit la Suceava.

Nu trebuie neglijate nici valoarea și eficiența celor trei conducători ai clubului, Liviu Grigorean, Ciprian Anton și Dorin Goian, aceștia părând a se completa excelent.

Așadar, par să fie create condițiile ca, după atâția ani, Suceava să spere din nou la prima scenă a fotbalului românesc. Nimeni nu ne poate interzice să visăm, iar acest lucru se poate întâmpla încă de la finalul actualului sezon. Cetatea e în acest moment pe locul 8, cu punctaj de play-off, iar după o eventuală victorie, sâmbătă, cu Slatina, intrăm cu adevărat în cărți. Bani sunt, echipă este, spectatori, câtă frunză și iarbă, iar în ce privește stadionul, Gheorghe Șoldan a promis că se va face cât de curând.