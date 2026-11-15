Parcurs fără greșeală pentru Șomuzul Preutești în Liga a V-a

Etapa a X-a a Ligii a V-a a prilejuit o victorie categorică pentru AS Locomotiva Dornești, care a dispus cu scorul de 6-1, pe teren propriu, de Viitorul Negostina, prin golurile marcate de Alex Grădinariu (3), Ionuț Prelipcean, Onuț Cernoschi și Ionuț Nastasi.

În derbiul rundei, Șomuzul Preutești a învins cu 4-1 pe Voința Zvoriștea și are acum un avans de 5 puncte în fruntea Seriei I.

Rezultate:

Seria I

Releul Mihoveni Șcheia – Flacăra Prelipca 5-0

Carpatic Suceava – Viitorul Forăști 5-2

Sporting Siminicea – Viitorul Baia 2-2

Șomuzul Preutești – Voința Zvoriștea 4-1

Pecetea Cumpărătura Bosanci – Foresta Hârtop 2-6

Avântul Todirești – Unirea Salcea 1-1

Clasament Seria I

1 Șomuzul Preutești 10 10 0 0 52-5 30p

2 Vointa Zvoriștea 10 8 1 1 37-14 25p

3 Unirea Salcea 10 7 1 2 46-11 22p

4 Sporting Siminicea 10 6 1 3 40-21 19p

5 Carpatic Suceava 10 5 2 3 23-15 17p

6 Releul Mihoveni Șcheia 10 5 1 4 44-27 16p

7 Viitorul Baia 10 4 2 4 33-23 14p

8 Foresta Hârtop 10 4 0 6 29-33 12p

9 Avântul Todireşti 10 3 1 6 22-23 10p

10 Flacăra Prelipca 10 3 1 6 26-31 10p

11 Viitorul Forăști 10 0 0 10 5-70 0p

12 Pecetea Cumparatura 10 0 0 10 10 94 0p

Seria a II-a

AS Locomotiva Dornești – Viitorul Negostina 6-1

Avântul Frasin – Forestierul Frumosu 2-2

Foresta Moldovița – Vânătorul Dorna Candrenilor 3-0

Călimănelul Panaci – Unirea Horodnic de Sus 1-3

Unirea Grămești – Campionii Marginea 5-2

Sporting Poieni Solca – Polul Nord Brodina 1-1

Clasament Seria a II-a

1 Foresta Moldovița 10 8 1 1 30-10 25p

2 Unirea Horodnic de Sus 10 7 0 3 26-17 21p

3 Avântul Frasin 10 6 1 3 21-11 19p

4 Polul Nord Brodina 10 6 1 3 19-15 19p

5 Sporting Poieni Solca 10 6 1 3 18-14 19p

6 AS Locomotiva Dorneşti 10 5 1 4 25-17 16p

7 Vânătorul D. Candrenilor 10 5 1 4 27-21 16p

8 Unirea Grămeşti 10 5 0 5 29-19 15p

9 Forestierul Frumosu 10 3 4 3 24-23 13p

10 Călimanelul Panaci 10 3 0 7 20-42 9p

11 Viitorul Negostina 10 1 0 9 14-35 3p

12 Campionii Marginea 10 0 0 10 11-40 0p