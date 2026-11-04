Parcul MPO – Mărășești din Suceava își schimbă fața

Parcul MPO – Mărășești din municipiul Suceava, situat în imediata apropiere a catedralei ortodoxe „Nașterea Domnului”, își schimbă fața. Utilajele sunt deja pe șantier și au început demolarea vechilor structuri degradate pentru a face loc noului concept peisagistic.

Primarul Vasile Rîmbu a fost în vizită de lucru pe șantier și s-a declarat mulțumit de ritmul susținut al lucrărilor. „O simplă privire pe harta lucrărilor arată că atenția nu se oprește doar la bulevardul central. Strada Narciselor, strada Lalelelor, strada Armenească, I.G. Sbiera, parcarea nouă de pe strada Eroilor, Parcul Mărășești… sunt doar exemplele în care regândirea spațiului pietonal și asfaltarea vor schimba complet dinamica vieții de zi cu zi. Orașul își conturează simbolul unor modernizări pe bune. ’Sentința o va da viitorul”, a scris miercuri primarul pe contul său de Facebook.

Proiectul din Parcul Mărășești, care deschide un program mai amplu de reabilitare a cinci parcuri din Suceava finanțat din fonduri europene, reprezintă o reconstrucție din temelii a acestui spațiu. Platforma betonată este decopertată, la fel și dalele crăpate și treptele măcinate de vreme.

Schimbarea majoră va fi dată de prezența unor spații verzi generoase. Planul de reconfigurare include demolarea vechii fântâni arteziene nefuncționale și înlocuirea dalelor de beton cu alei din piatră naturală. Un scut vegetal format din zeci de platani va contura parcul, oferind o perdea naturală de protecție împotriva zgomotului și prafului. De asemenea, vor fi plantați arbori și arbuști pereni de diferite dimensiuni, întreținuți printr-un sistem automatizat de irigații.

Pentru a deveni cu adevărat un spațiu de agrement primitor, parcul va beneficia de o rețea modernizată de iluminat public cu stâlpi speciali pentru parcuri și corpuri de iluminat arhitectural dedicate punerii în valoare a vegetației, precum și de mobilier urban nou.