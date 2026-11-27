Tânărul în vârstă de 20 de ani, de la Stroiești, care conducea autoturismul care l-a acroșat pe Lucian Boca, tânărul în vârstă de 17 ani decedat la o săptămână după accident, a fost ridicat și reținut în arest de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României, care au anunțat că au formulat și propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, pentru comiterea infracțiunii de omor.

Asta după ce joi, cu o zi înainte, Parchetul de pe lângă Înalte Curte de Casație și Justiție a României a preluat ancheta în dosarul de omor de la Stroiești, în care procurorii de la Suceava nu au dat impresia că au capacitatea de a gestiona un caz atât de delicat și cu mare impact asupra opiniei publice.

Această preluare a anchetei de către Parchetul General nu poate fi interpretată astfel decât ca o palmă pentru unitatea de parchet care a efectuat cercetări – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava – și, evident, și față de procurorul criminalist de caz.

În mod greu de înțeles, procurori nu au luat nici o măsură restrictivă față de suspectul din cazul de omor, revoltând o întreagă comunitate și nu numai, dar în același timp și zădărnicind munca polițiștilor din alte zeci de cazuri, care rețin în arest șoferi băuți sau fără permise, dar care nu mai pot avea credibilitate în fața opiniei publice, care evident că face comparații între cazuri.

Ultimul caz major preluat de la noi de Parchetul General (care este cea mai înaltă unitate de parchet din România) este cel al unor indivizi care s-au deplasat cu o mașină la Broșteni și s-au izbit intenționat în mașina de poliție care păzea camionul cu lemne care le fusese confiscat. În mașină se afla șeful Poliției orașului Broșteni, iar autorii vor răspunde pentru tentativă de omor.

Conform unui comunicat oficial remis de cea mai înaltă unitate de parchet din România, vineri, 27 octombrie, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat o propunere de arestare preventivă a unui inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

„Din referatul de arestare preventivă rezultă următoarea situație de fapt:

La data de 08.11.2026, în jurul orei 14.53, în timp ce conducea au autovehicul într-un sat din județul Suceava, inculpatul a acroșat cu intenție persoana vătămată (minor), din spate, în timp ce aceasta conducea un motociclu, pe același sens de deplasare, coliziune care i-a provocat victimei leziuni traumatice cuantificate inițial la 95-100 zile de îngrijiri medicale și punerea în primejdie a vieții, iar ulterior, la data de 15.11.2026, au provocat decesul acesteia.

Menționăm că dosarul a fost preluat, prin ordonanța emisă de PÎCCJ, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, la data de 26 noiembrie 2026, dată la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului pentru săvârșirea infracţiunii de omor.

Propunerea de arestare se va judeca la Tribunalului București.”