Parcarea cu 500 de locuri, piste de biciclete și spații verzi în zona Cartodrom din Suceava, aprobate de consilierii locali

Consiliul Local Suceava a aprobat, vineri, proiectul de hotărâre privind studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Regenerare urbană sustenabilă a zonei Cartodrom din municipiul Suceava”. Inițiat de primarul Vasile Rîmbu, proiectul elimină o zonă degradată pentru a face loc unei infrastructuri moderne și ecologice.

Pe lângă parcarea de 500 de locuri, spațiile verzi amenajate și zidurile de sprijin pentru consolidarea terenului spre liziera pădurii, noua configurație urbană va include și o zonă de agrement, dotată cu un spațiu de picnic special amenajat.

Dezbaterile din ședință au adus în prim-plan și regimul de exploatare a zonei, după ce consilierul USR Mihai Doru Anghelea a întrebat dacă parcarea va fi cu plată și dacă foștii proprietari de garaje demolate vor beneficia de locuri gratuite. Răspunsul primarului Vasile Rîmbu a fost tranșant, acesta subliniind că a remarcat „o mare poftă de gratuități” în spațiul public, deși aceste investiții majore sunt realizate „cu contribuția tuturor cetățenilor” prin bugetul local, dând clar de înțeles că acordarea de facilități fără plată nu reprezintă o opțiune pentru municipalitate.

Valoarea totală a obiectivului de investiții se ridică la 17,808 milioane de lei (inclusiv TVA), fondurile necesare urmând a fi asigurate din bugetul local. Durata estimată pentru execuția tuturor lucrărilor este de 16 luni de la demararea acestora.

Principala componentă a proiectului este rezolvarea deficitului de locuri de parcare din cartierul George Enescu. Pe terenul eliberat în urma demolării fostelor garaje individuale amplasate pe domeniul public se va edifica un parcaj public cu o capacitate totală de 500 de locuri, care vor fi distribuite astfel: 475 de locuri sunt destinate autoturismelor, 20 de locuri sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și 5 locuri vor fi amenajate special pentru motociclete.

Piste de biciclete și promenade pietonale

Proiectul prevede și realizarea unei piste pentru biciclete cu dublu sens, având o lungime de 180 de metri. Aceasta va fi amenajată de-a lungul limitei pădurii, făcând conexiune între stadionul Liceului cu Program Sportiv Suceava și zona bisericii de stil vechi. În zonă vor fi amplasate și două rasteluri de biciclete, cu câte 8 locuri fiecare.

În paralel cu pista, va exista o zonă de promenadă pietonală, cu o rețea extinsă de trotuare cu o suprafață totală de 2.360 mp, realizată tot din pavele. Pentru accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de vedere, vor fi montați 19 mp de pavaj tactil în zonele trecerilor de pietoni și la schimbările de direcție.

Pentru a fluidiza traficul din interiorul parcajului și a asigura siguranța rutieră, accesele în zonă vor fi reconfigurate prin intermediul a patru noi căi de legătură: accesul 1, strada Jupiter, va fi accesul principal, cu circulație în dublu sens și lățime de 6 metri; accesul 2 – Aleea Jupiter nr. 4 va fi prin prelungirea unui drum înfundat existent, transformat în sens unic cu lățime de 3,50 m; accesul 3, în zona blocului nr. 124, este o alee de legătură de 95 de metri lungime; accesul 4, în zona blocului nr. 14 F, este o alee cu o lungime de 100 de metri și circulație în dublu sens.

Peste 3.500 mp de spațiu verde

Aspectul peisagistic va suferi o transformare radicală prin înființarea a 3.512 mp de spații verzi amenajate cu gazon rulou. În zonă vor fi plantați 35 de mesteceni și 210 arbuști ornamentali selectați special pentru cerințele reduse de întreținere. Stabilitatea terenului dinspre liziera pădurii va fi asigurată prin construirea a două tipuri de ziduri de sprijin, pe o lungime cumulată de 536 de metri, dotate cu parapete pietonale ornamentale.

Sistemul de iluminat public va fi de tip LED, compus din 73 de stâlpi de înălțimi diferite – 12 m, 6/8 m și 6 m. Zona va fi monitorizată permanent printr-un sistem de supraveghere video IP de tip Speed Dome cu 16 camere și 4 camere speciale ANPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare, imaginile fiind stocate pentru minimum 30 de zile.

Sistemul de prelucrare și evacuare a apelor pluviale va fi complet nou, incluzând 180 de guri de scurgere și 6 separatoare de hidrocarburi de mare capacitate pentru protecția mediului. Prin această investiție, administrația locală dorește ca fosta zonă insalubră și ocupată haotic din cartierul George Enescu să devină un etalon de regenerare urbană pentru Suceava.