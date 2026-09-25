Parcare cu peste 150 de locuri, în cartierul George Enescu din municipiul Suceava

O investiție menită să deblocheze una dintre cele mai aglomerate zone rezidențiale din municipiul Suceava va ajunge la votul consilierilor locali. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de locuri de parcare și realizarea unei străpungeri rutiere perimetrale Școlii Gimnaziale Nr. 8, în cartierul George Enescu, este inițiat de primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Ioan-Dan Cușnir. Documentul va fi dezbătut și supus votului aleșilor locali în ședința de Consiliu Local din 30 septembrie a.c..

Parcarea va fi amenajată pe Aleea Jupiter, pe un teren în suprafață totală de 5.946 mp. Acest amplasament a devenit disponibil în urma demolărilor succesive ale vechilor garaje din zonă, terenul fiind în prezent liber de construcții. Obiectivul principal al investiției este fluidizarea traficului din jurul unității de învățământ, eliminarea staționărilor haotice și creșterea siguranței pentru elevi și pietoni. Proiectul tehnic prevede configurarea unei capacități de staționare de 152 de locuri destinate autoturismelor, 18 locuri special amenajate pentru vehicule cu două roți (motociclete, scutere), 6 locuri dedicate exclusiv persoanelor cu dizabilități.

Parcarea va fi realizată din pavele prefabricate din beton, cu o grosime de 8 cm, o soluție aleasă pentru durabilitate, rezistență la variații termice și ușurință în înlocuirea elementelor degradate. Accesele principale vor avea lățimi de 6 metri, cu două benzi, și 5 metri – o singură bandă. În plus, se va realiza o străpungere rutieră, un drum asfaltat care va asigura legătura din parcare în Aleea Jupiter, în zona de acces a Școlii Nr. 8.

Valoarea totală a obiectivului de investiții se ridică la 4,578 milioane de lei (cu TVA inclus), din care lucrările de construcții și montaj reprezintă 3,808 milioane de lei. Durata totală de realizare este estimată la 12 luni. Primele 2 luni vor fi alocate pentru elaborarea proiectului tehnic și a documentației pentru autorizarea lucrărilor, în timp ce execuția propriu-zisă din teren va dura 10 luni.

Pe lângă platforma de parcare și drumul de acces, proiectul integrează o infrastructură subterană complexă și un sistem modern de iluminat. Zona va fi luminată pe timp de noapte prin instalarea unor stâlpi metalici din oțel cu înălțimea de 6 metri, echipați cu lămpi LED de 80 W. Sistemul va funcționa automat prin senzori crepusculari și ceasuri programabile. În proximitatea școlii vor fi montate două praguri limitatoare de viteză și indicatoare conforme normelor în vigoare. După votul din 30 septembrie se vor putea deschide procedurile de licitație pentru execuție.