Parcare cu 28 de locuri pe strada Mirăuților, prin parteneriat cu bani privați

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să aprobe, în ședința din 28 august a.c., un proiect de hotărâre de asociere pe zece ani între municipalitate și firma Carpatis, având ca obiect amenajarea unei parcări publice supraterane, parțial acoperite, pe strada Mirăuților nr. 72.

Investiția totală este evaluată, conform devizului tehnic, la 1,679 milioane de lei cu TVA inclus. Primăria Suceava nu va cheltui pentru acest proiect niciun leu din bugetul local, întreaga sumă necesară proiectării, obținerii avizelor și execuției efective urmând să fie suportată integral de către partenerul privat. Rolul municipiului Suceava este exclusiv de a pune la dispoziție terenul în suprafață de 1.113 metri pătrați.

Proiectul propus prevede realizarea a 28 de locuri de parcare pe o platformă asfaltată, cu o copertină metalică pe o suprafață de aproximativ 450 mp, pe care vor fi montate 273 de panouri fotovoltaice. Sistemul fotovoltaic va genera o putere instalată de aproximativ 150 kWp.

Parcarea va avea două stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice, o magazie tehnică izolată pentru stocarea acumulatorilor, precum și un sistem de iluminat public cu zece stâlpi de tip LED.

Conform contractului de asociere ce va fi supus aprobării consilierilor locali, investitorul va preda gratuit parcarea după recepția lucrărilor, termenul maxim de execuție asumat fiind de 12 luni. Spațiul va deveni imediat public, putând fi utilizat fără restricții de cei care tranzitează zona. În contrapartidă pentru investiția făcută, firma Carpatis va păstra pe perioada celor 10 ani de contract dreptul de folosință a terenului și exploatare comercială asupra energiei verzi produse de panouri, suportând totodată toate costurile de mentenanță și reparații. La expirarea contractului, întregul sistem fotovoltaic și echipamentele aferente vor trece de asemenea, cu titlu gratuit, în patrimoniul Primăriei Suceava.