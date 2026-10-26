Parc fotovoltaic și 10 străzi modernizate în municipiul Suceava, cu bani de la bugetul local

Nu mai puțin de 10 străzi din municipiul Suceava și o parcare sunt pregătite de administrația locală pentru reabilitare, după ce consilierii locali vor aproba, joi, alocarea a 172.500 de lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a studiilor de fezabilitate.

Pe lista străzilor propuse pentru modernizare se află artere care necesită intervenții urgente: Ștefan Tomșa, unde se vor amenaja și locuri de parcare, Plopului, Arțarului, Frasinului, I. Carp Fluierici, Căprioarei, Merilor, Perilor, Iuliu Hossu și Gheorghe Ștefan. Totodată, vor fi finanțate expertizele și studiile tehnice topografice și geotehnice pentru consolidarea unor ziduri de sprijin adiacente străzii Oituz, pe str. Leca Morariu și Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”.

Rectificarea bugetară prevede, de asemenea, alocarea a 157.300 de lei pentru întocmirea studiului de soluție în vederea obținerii avizului tehnic de racordare pentru o capacitate de 6,002 MW, în cadrul proiectului „Parc fotovoltaic – etapa I”. De asemenea, 40.000 de lei vor fi folosiți pentru realizarea unui branșament de apă potabilă destinat sistemului automat de irigații din sensul giratoriu de la Mall, asigurând astfel un aspect peisagistic îngrijit în una dintre cele mai tranzitate zone ale orașului.