Două dosare aflate în lucru la procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care se asemănă mult între ele, au fost tratate extrem de diferit, oricât de multă bunăvoință am avea fiindu-ne greu să înțelegem ce se întâmplă.

O paralelă între cazul de tentativă de omor din luna iulie a acestui an, de la marginea municipiului Suceava, când un șofer nervos a acroșat intenționat un minor pe trotinetă electrică, respectiv cel recent de la Stroiești, cu un tânăr care a acroșat fatal cu mașina un adolescent în vârstă de 17 ani, arată judecăți de măsură total diferite, cel puțin cu privire la startul anchetei și măsurile dispuse de procurorul criminalist de caz.

Și mai revoltător este că în cazul în care un minor a murit nu s-au luat măsuri preventive imediate, în timp ce în celălalt caz autorul este arestat de patru luni, deși victima acestuia a scăpat cu leziuni ușoare.

Sigur, cazurile au și pot avea particularități, dar foarte multă lume din domeniul juridic (ca să nu spunem toată) nu poate să nu observe aceste discrepanțe majore în două cazuri de violență ridicată (omor și tentativă de omor) cu multe elemente în comun, cum ar fi ”arma crimei” – mașina, dar și imaginile video destul de relevante din ambele cazuri.

Tentativa de omor cu repercusiuni minore, dar cu autorul arestat și azi

Cristian Benedict Munteanu, în vârstă de 51 de ani, din Suceava, este arestat preventiv deja de mai bine de patru luni de zile și este judecat de după gratii pentru tentativă de omor.

Cristian Benedict Munteanu

Și în luna noiembrie, contestațiile acestuia au fost respinse și a rămas după gratii, deși ancheta este finalizată, iar procesul este în faza de cameră preliminară.

În seara zilei de 21 iulie, în jurul orei 19.00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 despre un accident rutier, în urma căruia un minor de 14 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, pe o stradă din municipiu, în zona Tătărașii Noi, a fost lovit de un autoturism al cărui șofer a părăsit locul faptei. Minorul a fost transportat la spitalul județean, fiind diagnosticat cu contuzii ușoare la mâini și picioare. O echipă operativă a poliției a demarat imediat cercetări și verificarea camerelor de supraveghere.

Imaginile și declarațiile martorilor au dus la conturarea unui scenariu extrem de grav, anume suspiciunea rezonabilă că autorul a lovit cu intenție minorul care se deplasa pe trotineta electrică.

Din cercetări a rezultat că, în seara zilei de 21 iulie, șoferul unei Dacii Spring, Cristian Munteanu, în vârstă de 51 de ani, a fost deranjat în trafic de un copil pe trotinetă electrică, care a circulat în fața sa.

Procurorii au confirmat în rechizitoriu acest scenariu, inclusiv că minorul i-a arătat degetul mijlociu: ”Prin acțiunea sa intenționată a prevăzut posibilitatea că persoana vătămată va suferi răni grave de natură să îi pună în pericol viața şi integritatea corporală sau chiar să îi provoace decesul, având în vedere împrejurările și modalitatea de comitere a faptei. De asemenea, autorul, după ce a văzut-o pe persoana vătămată căzută pe carosabil, i-a aplicat acesteia o lovitură cu piciorul în zona capului, cauzându-i leziuni atestate medical cu 1-2 zile de îngrijiri medicale”.

Din această lovitură în cap a rezultat și a doua infracțiune, cea de lovire.

La vremea comiterii faptelor, Cristian Benedict Munteanu preda muzică la Școala Populară de Artă Suceava, profesie asimilată cu cea de profesor, și efectua curse în regim de ride-sharing.

În acest dosar, imaginile video care au surprins agresiunea au stat la baza punerii sub acuzare și a arestării preventive imediate a autorului.

Subliniem din nou și că victima din acest caz s-a ales practic mai mult cu câteva zgârieturi, decât cu leziuni.

Evident, nu vrem să se înțeleagă că inculpatul este tratat prea aspru pentru că este arestat, fapta de tentativă de omor neavând legătură neapărat cu leziunile victimei.

Omorul care a stârnit revoltă la scară largă, dar în care suspectul nu are impusă nici o măsură restrictivă

Revenind la mult mai recentul, dar și mult mai dramaticul caz de la Stroiești, avem același tipic al comiterii infracțiunii, cu suspectul aflat la volan și acroșarea suspectă a vehiculului pe două roți, condus de Lucian Boca, tânărul în vârstă de 17 ani care acum este plâns de părinți și de apropiați.

Gabriel Mazur

Și în acest caz avem imagini video relevante, care arată că Gabriel Mazur conducea agresiv autoturismul Audi. Mai mult, avem și momentul în care mașina acroșează mopedul, chiar dacă imaginile video nu sunt chiar din unghi perfect.

Avocați cu experiență în domeniu nu înțeleg pur și simplu de ce nu s-a solicitat arestarea autorului, pentru omor, în baza probatoriului care există și a imaginilor video, așa cum s-a întâmplat în cazul celălalt. Dispunerea unei expertize nu justifică această lipsă de reacție pe linie de măsuri preventive. Acea expertiză poate aduce într-adevăr probe importante, chiar decisive, dar cazul pare să fi fost prost gestionat din primele zile, când victima era încă în viață și se făceau cercetări pentru tentativă de omor.

Avocați în dosarul tentativei de omor cu autorul arestat: un caz care demonstrează cât de mult contează o reacție rapidă a organelor judiciare

Avocații Tudor Florea și Cristina Bucșă, care reprezintă în instanță persoana vătămată din dosarul în care inculpatul pentru tentativă de omor este arestat, ne-au transmis un punct de vedere cu privire la cazul lor în primul rând, subliniind modul în care a decurs urmărirea penală, dar au făcut și o paralelă cu cazul de la Stroiești:

”Din perspectiva practicii avocațiale, înțelegem perfect reacția de revoltă și vigilența opiniei publice în fața unor evenimente tragice sau violente. Înainte de orice analiză juridică, dorim să transmitem întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe familiei îndoliate, care trece printr-o pierdere greu de imaginat.

Având în vedere caracterul nepublic al urmăririi penale, este corect să nu emitem supoziții asupra unor dosare în care nu suntem implicați și ale căror date esențiale nu ne sunt cunoscute. Totuși, trebuie precizat că în primul caz, unde reprezentăm persoana vătămată, suntem pe deplin mulțumiți de modul profesionist, prompt și riguros în care a decurs urmărirea penală. Această speță reprezintă un veritabil exemplu de bună practică, demonstrând cât de mult contează o reacție rapidă a organelor judiciare dublată de o reprezentare juridică activă și fermă a persoanei vătămate încă din stadiul incipient.

Dacă decizia Parchetului dintr-o anumită cauză a fost de a aprofunda ancheta și de a administra probe tehnice înainte de a propune luarea unei măsuri privative de libertate, este posibil ca aceasta să reflecte o abordare prudentă, bazată pe rigoare probatorie și cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Încurajăm familia greu încercată să își păstreze încrederea în actul de justiție, să rămână fermă în demersurile sale legale și să își valorifice toate drepturile procesuale, deoarece adevărul iese întotdeauna la lumină atunci când este susținut cu rigoare și profesionalism”.