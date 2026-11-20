Săptămâna viitoare, municipiul Suceava va găzdui o paradă spectaculoasă. Personajele din cărți ies direct pe stradă, într-un spectacol colorat și plin de energie, în cadrul unui eveniment pre-festival.

Sâmbătă, 28 noiembrie, începând cu ora 14:00, personajele fantastice cu costume impresionante, pe un ritm muzical antrenant cu dans și multă voie bună, îi invită pe copii și pe cei mari deopotrivă într-o călătorie magică în universul fermecat al Festivalului de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea Copiilor” .

Pentru ca bucuria poveștilor să ajungă la cât mai mulți suceveni, parada va avea puncte fixe de animație în cartierele Obcini și Burdujeni, la Iulius Mall, precum și pe Esplanada Centrală.

Parada personajelor, care va dura până la ora 18.00, este adusă de trupa ” The Sky Dance Iași” – singura formație de dans irlandez și step din România, înființată ca formație de dans modern în cadrul Casei de cultură a studenților, de către actualul coregraf și instructor, Ștefan Iulian Adrian.

Evenimentul pre-festival, ”Parada personajelor” este mai mult decât un simplu moment de animație: este invitația Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava de a lăsa realitatea deoparte pentru câteva clipe și de a păși într-o lume în care poveștile prind viață.