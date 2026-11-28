Un spectacol stradal, colorat și plin de energie, s-a desfășurat sâmbătă, 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, în mai multe zone ale municipiului Suceava.

”Când personajele nu mai au răbdare, ies în stradă! Să se bucure, să-i întâlnească pe suceveni, să-i cheme la teatru, să sărbătorească împreună Ziua Bucovinei! Pe 28 noiembrie, printre evenimentele organizate la tot pasul în Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” nu putea lipsi”, au transmis organizatorii evenimentului, care este un preambul al festivalului care începe săptămâna viitoare.

Mai exact, ediția a II-a a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea copiilor”.

Vreme de 11 zile, în Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava își va deschide porțile pentru cei mai mici și mai entuziaști dintre spectatori. Spectacole de teatru, muzică, dans, lecturi și lansări de carte, ateliere și o paradă – vor fi toate sub umbrela teatrului pentru copii.

Personaje ieșite din cărți, cu voie bună, pe străzile Sucevei

Înconjurate de copii, personajele ieșite din cărți, cu costumații colorate, vesele, au dat buzna pe străzile Sucevei, din incinta Teatrului ”Matei Vișniec” Suceava, sâmbătă după-amiază.

Timp de mai multe ore, în ciuda gerului – temperatura resimțită fiind de -10 sau chiar -12 grade, în funcție de zonă, membrii companiei de teatru The Sky Dance Iași, însoțită de voluntarii TMMVS, au prezentat Parada personajelor, un spectacol stradal, colorat și plin de energie.

De la sediul teatrului, aceștia s-au îndreptat spre Parcul Copilului, în cartierul Burdujeni, apoi la Iulius Mall, zona turnului, la Târgul de Crăciun „La Tărâm”, Patinoarul Areni – Zona 47 , iar de acolo au mers pe jos spre centrul orașului, pe următorul traseu: Primăria Municipiului Suceava – Palatul de Justiție (Tribunal) – Bucovina Mall – Muzeul Național al Bucovinei – Palatul administrativ Esplanadă – bradul din centrul orașului.

O paradă pentru copii, pentru părinți și bunici, și pentru toți cei care mai cred în povești, care sunt invitați să participe și la Festivalul „Cetatea copiilor”, ediția a II-a, la care biletele pot fi procurate de la casieria teatrului, de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.