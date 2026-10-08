Până unde ne poate purta un sentiment?

„De la musique avant toute chose,

Car nous voulons la Nuance encore,

Et tout le reste est littérature.”

Paul Verlaine, Art poétique

Fiecare om își creează propria realitate prin deprinderile sale și prin relațiile sale interumane. Scriitorii sunt cei care transformă imaginația într-un instrument prin care își dezvăluie sentimentele prin revelarea propriul univers interior. Între scriitor și cititor se formează un pact ficțional, care devine atât un instrument al receptării operei, cât și un liant pentru cele două instanțe.

Poate un scriitor să îi provoace cititorului o anumită stare afectivă?

Alexandru Macedonski nu adoptă pur și simplu teme și motive de la alți poeți, ci le descoperă și le transformă, ajungând să le confere o formulă profund personală, „pur macedonskiană”.

Supranumit „poetul rondelurilor”, el s-a inspirat cu precădere din literatura franceză și este considerat primul mare reprezentant al simbolismului în literatura română. Prin creația sa inovatoare și prin preocuparea constantă pentru înnoirea expresiei poetice, el a contribuit decisiv la modernizarea liricii românești.

În calitate de inițiator al cenaclului și al revistei literare „Literatorul”, Macedonski a devenit un adevărat promotor al noilor direcții estetice.

Opera sa se construiește, astfel, prin îmbinarea unor elemente originale cu motive și idei preluate din literatura europeană, iar poetul le reinterpretează în acord cu propria sensibilitate artistică.

De la Baudelaire, Macedonski preia sentimentul damnării și marile atitudini meditative ale eului izolat, iar de la Alfred de Musset valorifică ideea poetului ca sursă a sensibilității și ca apărător al propriei creații, transformând actul poetic într-un adevărat ideal și într-un simbol al logosului spiritual. De la Edgar Allan Poe preia melancolia supralucidă, în timp ce de la Dante preia imaginile infernale, pe care le pune față în față cu priveliștea orașului. Influența lui Victor Hugo se reflectă în teoria geniului și a poetului, precum și în concepția asupra poeziei sociale. Totodată, Macedonski preia de la Nietzsche vocația absolutului, pe care o integrează propriei sale viziuni despre artă și existență.

Prin urmare, influențele literare nu diminuează originalitatea lui Macedonski, ci contribuie la constituirea unei formule poetice proprii. El asimilează motive, concepții și atitudini provenite din spații culturale diferite, pe care le reconfigurează într-o operă dominată de tensiuni și contraste.

În viziunea lui Adrian Marino, opera lui Alexandru Macedonski amintește de o contradicție fundamentală. Cheia înțelegerii operei macedonskiene este, astfel, suprapunerea antinomiilor. Lirica sa trăiește și exprimă o adevărată dramă a dualității eului, cauza stând în tendința sa profund subiectivă.

În acest sens, Macedonski își construiește universul poetic printr-o permanentă pendulare între contrarii, iar această tensiune devine una dintre principalele surse ale originalității sale. În accepția lui Adrian Marino, poetul își fixează astfel coordonatele ,,pe harta spirituală a literelor române”, afirmându-se ca o personalitate distinctă și reprezentativă a modernității literare românești.

Alexandru Macedonski nu a scris doar poezie. Le calvaire de feu (1906), în versiunea românească Thalassa, de Alexandru Macedonski, este o proză în versuri în care iubirea este reflectată „ad infinitum” și „ad absurdum”. Dincolo de „încasetările didactice”, se pune în lumină portretul personajelor: Thalassa („copilandru, slujbaș nou al Comisiunei Europene pentru îngrijirea farului”) și Caliope („copila cu ochii de safir ai viselor lui”). Dragostea dintre cei doi este vizualizată ca o relație totală, bazată pe o trecere absolută, fără nicio barieră. Existența lor nu poate fi concepută unul în absența celuilalt.

Care sunt valențele iubirii?

Potrivit lui Sigmund Freud, mintea umană se împarte în trei instanțe: „Ego” (partea rațională), „Superego” (conștiința morală a fiecărui om) și „Id” (partea inconștientă a realității). Poate iubirea să înfățișeze toate formele minții umane descrise de Freud?

Până să se îndrăgostească, individul posedă o gândire rațională influențată de vizual.

În textul lui Alexandru Macedonski se regăsește această idee în incipitul operei Thalassa.

„Fluture cu aripi albe, luntrea cu pânzele întinse aluneca între cerul albastru și culoarea adâncă a mării” – descrierea spațiului.

Apoi apare conștiința morală, urmată de întrebarea: persoana de lângă mine este potrivită?

Interogație influențată de factorii vizibili.

În capitolul intitulat „Eros”, cei doi îndrăgostiți „își vedeau schimbate însușirile firești”.

În final, iubirea trece în acosmic, adică ajunge să fie în strânsă legătură cu partea inconștientă.

Alexandru Macedonski reconfigurează, în registru simbolic, concepția stendhaliană asupra iubirii, întemeiată pe „Teoria Cristalizării”. În viziunea lui Stendhal, „amor-passion” reprezintă forma deplină și autentică a iubirii. Această concepție este similară în perspectiva lui Macedonski, pentru care iubirea se deschide către un orizont al vizionarului.

„Dragostea lor fusese îngerească și pământească” – Thalassa, cap. „Dies Irae”.

Astfel, opera lui Alexandru Macedonski este complexă deoarece se prezintă o multitudine de teme și motive literare, care conferă autenticitate.

Cele trei dimensiuni prezentate în Thalassa configurează un parcurs al iubirii de la percepția concretă a ființei iubite la transformarea acestei percepții prin experiența îndrăgostirii și, în cele din urmă, la depășirea realului printr-o iubire care tinde spre absolut.