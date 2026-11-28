Palatul Administrativ din Suceava, clădire-simbol a județului, a găzduit sâmbătă o slujbă de sfințire, marcând un moment de profundă încărcătură spirituală chiar de Ziua Bucovinei. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în prezența oficialităților locale, a reprezentanților instituțiilor publice, a angajaților administrației și a invitaților.

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava – ocrotitorul oficial al Palatului Administrativ

În cadrul ceremoniei, PS Damaschin Dorneanul a dat citire mesajului transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, cu prilejul sfințirii Palatului Administrativ, precum și Decalogului de Ziua Bucovinei – un îndemn la unitate, demnitate, credință și responsabilitate față de moștenirea istorică a acestui ținut.

Totodată, ierarhul a anunțat că Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava devine ocrotitorul oficial al acestui sediu administrativ, dăruindu-i președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, o icoană a sfântului pentru a binecuvânta și inspira activitatea instituției.

Distincții eparhiale și din partea Asociației Naționale „Cultul Eroilor”

În semn de apreciere pentru „colaborarea rodnică” dintre Biserică și administrația județeană, PS Damaschin Dorneanul a înmânat patru distincții importante. Ordinul „Crucea Moldavă”, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, semnată de ÎPS Teofan, i-a fost conferită președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan; Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, conferită de ÎPS Calinic, a fost acordat pentru vicepreședinții Nicolae Robu și Stelian Simeria și administratorul public Cezar Ioja.

De asemenea, în cadrul aceluiași eveniment, generalul (r) Ioan Burlui, din partea filialei Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, i-a conferit președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, medalia de onoare a asociației, în semn de recunoștință pentru sprijinul constant și implicarea în proiectele de cinstire a eroilor neamului și de promovare a valorilor naționale.

Mesajul lui Gheorghe Șoldan de Ziua Bucovinei

După slujba de sfințire, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a vorbit despre semnificația unirii Bucovinei cu România și a făcut apel la unitate dincolo de diferențele politice, etnice sau confesionale, amintind renumele Bucovinei de „Europă în miniatură”.

„Putem avea convingeri diferite, putem fi etnii și confesiuni diferite, putem avea simpatii politice diferite, dar, dincolo de toate acestea, ar trebui să ne unească un lucru: dorința de a lăsa copiilor noștri o Bucovină mai prosperă, un județ cu mai multe oportunități, în care să își dorească să rămână, să muncească și să își întemeieze o familie”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Șeful administrației județene a vorbit și despre investițiile majore pregătite pentru anul viitor. „Am muncit în primii doi ani de mandat, alături de echipa mea, la proiecte importante, iar din 2027 vom deschide cele mai mari șantiere din județ: varianta ocolitoare a Gurii Humorului, noul terminal la aeroport și vom continua modernizarea infrastructurii rutiere. În paralel, vor începe și lucrările la Autostrada A7, pe care vrem să o aducem cât mai repede la Suceava, pentru a închide o rană veche a județului nostru – lipsa infrastructurii rutiere de mare viteză”, a spus președintele Șoldan.

La final, acesta le-a mulțumit atât reprezentanților fostei administrații județene, cât și constructorului, pentru eforturile depuse la reconstrucția și reabilitarea Palatului Administrativ după incendiul de acum câțiva ani. „Vreau să mulțumesc pentru Palatul Administrativ inclusiv vechii administrații, care a adus banii după incendiul care a avut loc în urmă cu câțiva ani și a început construcția acestui loc atât de frumos. Felicitări și domnului constructor, care a fost un om serios și de nădejde și și-a respectat toate termenele și cuvântul”, a mai spus Gheorghe Șoldan.

Prefectul județului, Traian Andronachi, despre simbolistica zilei

La rândul său, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a subliniat simbolistica alegerii Zilei Bucovinei pentru sfințirea Palatului Administrativ, evidențiind spiritul de conlucrare și identitatea spirituală a zonei.

„Momentul pe care domnul președinte Șoldan l-a ales astăzi, să se sfințească Palatul Administrativ, nu e întâmplător. Pentru că această sfințire și acest Palat Administrativ vor rămâne pentru generații, pentru copiii noștri, pe care am ținut astăzi să-i aducem aici, întrucât ne dorim să le arătăm că tot ceea ce facem, facem pentru viitor. Bucovina este recunoscută ca fiind ținutul mănăstirilor și spunem cu tărie și cu onoare că este patria credinței”, a declarat prefectul Traian Andronachi.

„A fost o provocare profesională și o responsabilitate deosebită”

Ceremonia de sfințire a Palatului Administrativ a reprezentat și un moment de recunoaștere pentru specialiștii care au reconstruit și restaurat clădirea-simbol a județului după incendiul din martie 2021.

După ce președintele Șoldan a felicitat public echipa de execuție pentru seriozitate și respectarea termenelor, au luat cuvântul reprezentanții firmelor care au dus la bun sfârșit acest proiect complex, Viorel Nuțu, managerul General Construct, și reprezentantul Loial Impex, compania implicată în lucrările de instalații, Dan Ciornei.

Managerul firmei sucevene General Construct, Viorel Nuțu, a subliniat munca de echipă din spatele acestui șantier de anvergură, realizat în asociere cu firmele Loial Impex, Polarh Design și UB Structuri și Engineering. „Pentru mine și pentru întreaga echipă a fost o onoare și o mare bucurie să contribuim la readucerea la viață a unei clădiri atât de frumoase și reprezentative pentru orașul nostru. În spatele acestei lucrări stau multă muncă, implicare și responsabilitate. Fiecare a contribuit la ceva, iar rezultatul de astăzi este meritul echipei care a știut să lucreze împreună. Mă bucur că am putut pune umărul la renașterea unei clădiri cu istorie și personalitate, care sper să rămână un reper al Sucevei pentru multe generații”, a declarat Viorel Nuțu.

Acesta a adresat mulțumiri Companiei Naționale de Investiții, Consiliului Județean Suceava, în calitate de beneficiar final, precum și echipei de arhitectură Polarh Design, condusă de arhitectul Mircea Căpățână, și partenerilor și proiectanților implicați – Axa Grup, Netcom Activ, Instal Expert și Instal Vest.

La rândul său, reprezentantul societății Loial Impex, Dan Ciornei, a vorbit despre echilibrul delicat dintre modernizare și conservarea valorii arhitecturale a monumentului. „Pentru noi, acest proiect a reprezentat atât o provocare profesională, cât și o responsabilitate deosebită, având credința să îmbinăm tehnologia modernă cu respectul pentru patrimoniul istoric și arhitectural al acestei clădiri”, a transmis acesta.

Oficialul companiei a mulțumit conducerii Consiliului Județean Suceava pentru încredere, partenerilor din asociere și propriilor colegi pentru perseverență, dând asigurări că mediul de afaceri și constructorii locali rămân parteneri de încredere pentru viitoarele proiecte de dezvoltare ale județului Suceava.

Un detaliu aparte al evenimentului a fost că atât președintele Consiliului Județean Suceava, cât și prefectul județului, Traian Andronachi, au participat la slujba de sfințire însoțiți de soție și copii. Gheorghe Șoldan a venit la ceremonie alături de soția sa și de fiul lor, în timp ce prefectul Traian Andronachi a fost însoțit de soție și de cele două fiice mici ale familiei.