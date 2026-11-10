Pagube de peste 28.000 de euro produse de șoferul care a condus beat un autobuz electric al TPL Suceava

La aproape o lună de zile de la producerea incredibilului incident în care un șofer profesionist, cu alcoolemie uriașă, aflat la volanul unui autobuz electric, a făcut ”prăpăd” pe o stradă din Burdujeni, situația ridică multe semne de întrebare.

Pe de o parte, pagubele produse, de zeci de mii de euro, vor fi greu de recuperat în condițiile în care autorul, Gigel Dobrea, în vârstă de 58 de ani, nu își mai poate exercita meseria pe care a practicat-o o viață.

Numai la nivelul TPL Suceava, valoarea stricăciunilor produse autobuzului electric pe care îl conducea și gheretei în care a intrat este de aproximativ 28.000 euro. Autobuzul afectat a fost preluat de producător, pentru a fi reparat integral și a reveni pe trasee.

În timpul incidentului din 13 octombrie, autobuzul condus de Gigel Dobrea s-a izbit în cinci autoturisme și a rupt un stâlp de electricitate, pe strada Căpitan Grigore Andrei.

Pe de altă parte, Judecătoria Suceava a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, de prelungire a arestului cu încă 30 de zile. Instanța se va pronunța definitiv miercuri, 11 noiembrie, când se va decide dacă Gigel Dobrea rămâne în spatele gratiilor sau va fi cercetat mai departe în libertate, sub măsura controlului judiciar.