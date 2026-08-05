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Pagubă mare pentru un sucevean care și-a transferat singur banii într-un cont comunicat de un ”angajat de la bancă”

Pagubă mare pentru un sucevean care și-a transferat singur banii într-un cont comunicat de un ”angajat de la bancă”
Pagubă mare pentru un sucevean care și-a transferat singur banii într-un cont comunicat de un ”angajat de la bancă”

O nouă faptă de înșelăciune, cu prejudiciu mare, dar cu un mod de operare extrem de simplu, a fost sesizată la începutul acestei săptămâni la Poliția municipiului Fălticeni, unde un localnic s-a prezentat pentru a depune o plângere.

Păgubitul a relatat că, pe 21 iulie, a fost contactat telefonic de către un bărbat care s-a prezentat ca fiind lucrător din cadrul BCR-Celula Protectivă.

Acesta i-a spus bărbatului din Fălticeni că este victima unei fraude bancare și pentru a evita ca toți banii ce-i deține în contul său bancar să-i fie sustrași, este necesar să transfere suma într-un alt cont bancar ce este protejat.

Victimei i s-a spus că își va putea ridica banii imediat, din orice sucursală BCR și, din păcate, aceasta a căzut în plasă.

Persoana vătămată a efectuat un transfer bancar în valoare de 17.600 de lei, din contul său personal către un alt cont bancar.

Deși acest transfer a fost efectuat pe 21 iulie, bărbatul nu a realizat că a fost înșelat, iar în data de 3 august a fost contactat din nou de presupusul angajat al băncii, care i-a solicitat să efectueze un credit bancar prin intermediul aplicației de internet banking Revolut.

Abia după acest moment, păgubitul a intrat la bănuieli și a decis să sesizeze poliția.

IPJ Suceava a transmis trei „reguli de aur” care ar trebui respectate pentru a se evita riscul unor astfel de înșelăciuni.

Nici o bancă și nici o instituție nu îți va cere niciodată parole, coduri sau date bancare prin telefon sau SMS.

Dacă ai cea mai mică suspiciune – închide și sună direct la numărul direct sau oficial la instituției.

Nu acționa sub presiunea urgenței – infractorii mizează tocmai pe faptul că nu ai timp să verifici.

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