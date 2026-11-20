În contextul în care Colegiul Medicilor Stomatologi a semnalat că România produce anual mai mulți dentiști decât poate absorbi piața internă, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, propune o soluție pragmatică: păstrarea capacității de școlarizare a universităților, dar reorientarea acesteia către studenții străini care plătesc taxe de studii.

Prezent în studioul Bucovina TV, la emisiunea „Ora întrebărilor”, fostul ministru al Educației a explicat că universitățile românești au demonstrat că pot oferi pregătire de calitate în domeniul medical, dovadă fiind faptul că 80% dintre studenții străini din România sunt înscriși la programe de medicină generală, medicină dentară și medicină veterinară.

„În privința studenților străini, cred că este interesul României să îi aducă, să îi școlarizeze pe locuri cu taxă. Dacă oferim o educație de calitate și ei vin, sigur, după aia nu e necesar ca ei să rămână în România. Drept urmare, eu nu aș acționa asupra acestei capacități de școlarizare dacă noi am demonstrat că putem s-o avem, dar poate fi împărțită diferit, în sensul că ne orientăm mai mult către studenții străini, dacă considerăm că nu mai e nevoie atât de mult în România”, a declarat prof. univ. dr. Mihai Dimian.

Pentru studenții români, rectorul USV consideră că statul trebuie să regleze cererea prin numărul de locuri bugetate și printr-o mai bună orientare profesională încă din liceu, astfel încât tinerii să aleagă domenii cu deficit real de forță de muncă.

„Pentru studenții români reglezi numărul de locuri bugetate ca tu să arăți, ca stat, că asta este ceea ce ar fi nevoie de piață. Dar dacă cineva dorește în continuare să facă studii cu plată, este opțiunea tinerilor. Ține de modul în care îi consiliem la nivel de liceu”, a adăugat Mihai Dimian. Acesta a arătat că, și la Suceava, programul de Tehnică Dentară atrage deja candidați din Ucraina și Republica Moldova, iar viitorul program de Medicină Dentară al USV ar putea fi organizat direct în limba engleză pentru a atrage studenți internaționali.