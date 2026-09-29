Organizatorii Colosseum Tournament pregătesc noi surprize sucevenilor

Colosseum Tournament, promoția care ne încântă de 4 ani cu evenimente excepționale în Cetatea de Scaun a Sucevei, este pe cale să facă un nou pas important în ceea ce privește dezvoltarea pe plan național și internațional.

Întors recent din Statele Unite ale Americii, Cristi Varasciuc, ambasadorul Colosseum Tournament, a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai unor organizații de arte marțiale de top pentru stabilirea unor parteneriate care să debuteze odată cu ediția din 2028 a galei de la Suceava.

Astfel, după România împotriva Africa în 2026 și România contra Imperiul Otoman din 2027, se pare că la ediția din 2028 vom avea parte de o nou confruntare inedită.

Finnd totul în fază de proiect, promotorii Gabriel Georgescu și Cristi Varasciuc nu pot da mai multe detalii în acest moment, însă îi asigură pe fanii sporturilor de contact că ediția din 2028 a galei va aduce în ringul de la Cetatea de Scaun inclusiv luptători din UFC, cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume.

„Până atunci, Colosseum Tournament sărbătorește, pe 28 octombrie, 10 ani de la înființare cu un eveniment aniversar în Sala Polivalentă București. Cu acest prilej, publicul prezent în sală dar și fanii aflați în fața televizoarelor vor putea să-i vadă în acțiune pe unii dintre cei mai valoroși luptători ai României, dar și sportivi din străinătate, bine cotați pe plan internațional.

Printre aspiranții la glorie se va regăsi și tânărul sucevean Vlad Ghenghea, noua senzație a kickboxingului românesc. Și, bineînțeles, Cristi Varasciuc va duce și la această ediție mesajul nostru: „Come to Bucovina”, se arată în comunicatul promoției Colosseum Tournament.