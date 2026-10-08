Ordin de protecție revocat în delicatul caz al unui copil de 11 ani pentru care părinții se judecă în instanță

Judecătorii de la Tribunalul Suceava au întors decizia Judecătoriei Suceava prin care o mamă din Suceava, după lupte lungi în instanță, obținuse un ordin de protecție în favoarea fiului în vârstă de 11 ani, victimă a înstrăinării părintești.

Decizia era executorie, iar mama s-a deplasat săptămâna trecută la domiciliul bunicii paterne, cu Poliția, pentru a-și lua copilul.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, în baza ordinului instanței, polițiștii și cei de la DGASPC (Protecția Copilului) au mers la domiciliul unde se află băiatul, elev în clasa a V-a, unde stă momentan alături de bunica sa din partea tatălui.

Polițiștii care s-au deplasat însă la domiciliul bunicii paterne, alături de specialiști de la Protecția Copilului, pentru a pune în aplicare ordinul, au constatat că băiatul, elev în clasa a V-a, nu vrea să plece cu mama și au renunțat la acțiune.

În același dosar, și Direcția de Protecție a Copilului Suceava a solicitat preluarea în regim de urgență a copilului, dar solicitarea a fost respinsă.

Decizia Tribunalului Suceava de revocare a ordinului este definitivă, copilul rămânând deocamdată la tată și la bunica paternă.

Avocatul Tudor Florea, care o reprezintă pe mamă, s-a arătat surprins de decizie și precizat că este nevoie de o analiză detaliată pentru a se stabili ce pași vor fi urmați în acest dosar.

De cealaltă parte, avocatul tatălui, Bogdan Voronca, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.