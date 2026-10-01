Orașul Siret vrea independență energetică

Siretul se îndreaptă spre independența energetică și reducerea cheltuielilor din bugetul local. Primarul orașului, Adrian Popoiu, a anunțat că administrația locală a depus un proiect la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), vizând construirea unei capacități de producție și stocare a energiei verzi. Finanțarea este solicitată prin Fondul pentru Modernizare, un instrument financiar european dedicat sprijinirii tranziției energetice și trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon.

Proiectul depus de Primăria Siret prevede amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice cu o putere de 0,3556 MW. Eficiența crescută a investiției este dată de integrarea unui sistem hibrid de stocare a energiei, cu o capacitate de 0,723 MWh.

Această tehnologie va permite stocarea curentului produs în timpul zilei și utilizarea lui în perioadele de vârf sau pe timp de noapte. Întreaga producție va fi folosită pentru acoperirea autoconsumului orașului Siret, o măsură care va duce la o eficientizare a cheltuielilor publice prin diminuarea facturilor la electricitate pentru iluminatul stradal și instituțiile locale.

Noua infrastructură energetică va prinde contur pe un teren optimizat din localitate. Conform primarului, parcul de panouri fotovoltaice va fi construit în spatele secției de Îngrijiri paliative, unitate medicală care se află în prezent în plin proces de execuție.

Adrian Popoiu a subliniat că pentru ca documentația să fie gata la timp, s-a lucrat contracronometru și a mulțumit public echipei care a făcut posibilă depunerea acestui proiect. „Mulțumesc colegilor din primărie, proiectantului și consultantului, care au lucrat intens, inclusiv în zilele libere”, a transmis primarul din Siret.

Prin această investiție, Siretul se aliniază orașelor care mizează pe sustenabilitate, reducerea amprentei de carbon și securitate energetică locală.