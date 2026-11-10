Orașul Siret a atras peste 10 milioane de euro prin PNRR și a realizat 11 proiecte majore

Orașul Siret ocupă primul loc în județul Suceava în ceea ce privește valoarea fondurilor atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) raportat la numărul de locuitori, atingând pragul de 5.591 lei/locuitor. Datele provin dintr-o analiză publicată pe platforma Bani Curați și au fost prezentate public de primarul orașului, Adrian Popoiu, pe pagina sa de Facebook.

Primarul a subliniat că, dincolo de poziția fruntașă în statistici, în spatele cifrelor se află schimbările concrete în infrastructura și serviciile publice din oraș. La nivelul administrației locale din Siret au fost implementate 11 proiecte finanțate prin PNRR, cu o valoare cumulată de aproximativ 54,4 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Potrivit bilanțului prezentat de primarul Adrian Popoiu, majoritatea acestor obiective sunt deja finalizate și recepționate. Pe lista investițiilor duse la bun sfârșit se află reabilitarea clădirilor și a internatului de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”, precum și eficientizarea energetică a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice. Totodată, unitățile de învățământ din oraș au fost dotate cu mobilier nou, materiale didactice și echipamente digitale moderne.

Infrastructura urbană și locativă a cunoscut, de asemenea, transformări importante. Au fost finalizate și recepționate noua creșă din Siret, precum și cele 16 locuințe destinate specialiștilor. În plus, orașul beneficiază acum de un sistem nou de semaforizare, mobilier urban inteligent, un centru de colectare prin aport voluntar și 25 de insule ecologice digitalizate. De asemenea, planul de mobilitate urbană durabilă este finalizat în proporție de 100%, iar actualizarea planului urbanistic general a ajuns la un stadiu de 95%.

În mesajul său, Adrian Popoiu a răspuns și vocilor sceptice din ultimii ani, care au minimalizat importanța acestor proiecte catalogându-le drept simple „hârtii”. Primarul a subliniat că atragerea fondurilor europene nu este un proces automat, ci presupune ani de pregătire, licitații, rigurozitate, controale și o echipă dedicată, care răspunde pentru fiecare leu cheltuit. „Dezvoltarea unui oraș se construiește proiect cu proiect, prin fapte, nu vorbe goale”, a transmis primarul Siretului, precizând că administrația locală mai are de închis doar ultimele etape administrative ale acestor investiții.