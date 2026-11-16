„Ora de Biblie” la Liteni: elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu”, mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu

Vineri, 13 noiembrie 2026, elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni au participat la cea de-a V-a ediție a proiectului eparhial „Ora de Biblie”, o inițiativă menită să încurajeze apropierea copiilor și tinerilor de Sfânta Scriptură și să promoveze valorile creștine prin intermediul lecturii, dialogului și reflecției.

Proiectul este inițiat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin implicarea și coordonarea, la nivelul instituției, a doamnei prof. Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina Religie.

Organizată anual, pe 13 noiembrie, cu prilejul Zilei Bibliei, această manifestare reunește elevi, tineri, cadre didactice și preoți într-un demers spiritual și educațional de amploare, având drept obiectiv citirea integrală a Sfintei Scripturi într-o singură oră. Participanții primesc spre lectură diferite fragmente biblice, astfel încât, prin contribuția fiecăruia, Cuvântul lui Dumnezeu să fie parcurs în întregime.

La Liteni, activitățile s-au desfășurat, atât în sălile de clasă, cât și în bisericile din oraș, oferindu-le elevilor ocazia de a descoperi sau aprofunda texte biblice, de a înțelege mesajul acestora și de a reflecta asupra învățăturilor care își păstrează actualitatea în viața de zi cu zi.

Înțelepciunea și valorile credinței

La Școala Rotunda, activitatea a reunit 13 elevi ai clasei a V-a A și s-a desfășurat în sala de clasă, sub îndrumarea profesorului coordonator, prof. arhidiacon Adrian Ursuleasa. Textul ales pentru lectură a fost reprezentat de capitolele 1–4 din cartea „Înțelepciunea lui Isus Sirah”.

Întâlnirea a debutat cu o scurtă prezentare a autorului și a importanței acestei cărți în cadrul învățăturii Vechiului Testament. Ulterior, elevii au parcurs fragmentele biblice, descoperind îndemnuri referitoare la înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, răbdarea în fața încercărilor, cinstirea părinților, smerenia, milostenia și iubirea aproapelui.

Lectura le-a oferit copiilor prilejul de a înțelege că adevărata înțelepciune nu se rezumă la acumularea de cunoștințe, ci presupune și formarea unui caracter frumos, întemeiat pe credință, respect și bunătate.

Sfânta Scriptură, reper pentru viață

În Biserica „Sfântul Nicolae” din orașul Liteni s-au desfășurat două activități, la care au participat elevii claselor a VI-a A și a IV-a B, fiecare întâlnire oferindu-le copiilor posibilitatea de a descoperi învățăturile Sfintei Scripturi într-un cadru de comuniune și reflecție.

Prima activitate a reunit 18 elevi ai clasei a VI-a A și s-a desfășurat sub coordonarea prof. diacon Cristian Constantin Șoldănescu. Lectura a cuprins capitolele 5–8 din cartea profetului Isaia.

În cadrul întâlnirii, elevii au făcut cunoștință cu personalitatea profetului Isaia, cu împrejurările istorice în care acesta și-a desfășurat activitatea și cu rolul său în transmiterea mesajului divin către poporul ales.

Parcurgerea celor patru capitole le-a oferit posibilitatea de a descoperi învățături despre responsabilitatea omului înaintea lui Dumnezeu, consecințele păcatului, necesitatea îndreptării vieții, chemarea la sfințenie și statornicia în credință. Totodată, discuțiile au vizat chemarea profetică a lui Isaia și profeția referitoare la Emanuel, evidențiind importanța încrederii în Dumnezeu, mai ales în vremurile de încercare.

Cea de-a doua activitate a reunit 21 de elevi ai clasei a IV-a B, sub coordonarea prof. de Religie Magdalena Otilia Mihaela. Copiii au parcurs capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Luca.

Pentru a facilita participarea tuturor copiilor, textul biblic a fost pus la dispoziția fiecărui elev în format tipărit, lectura fiind realizată, atât cu ajutorul materialelor pregătite, cât și al exemplarelor din Sfânta Scriptură. În prealabil, elevii au avut ocazia să parcurgă textul, iar în cadrul activității au fost evidențiate ideile principale și învățăturile desprinse din fragmentele citite.

Prin această modalitate de lucru, fiecare copil a fost încurajat să participe activ, să urmărească lectura și să descopere mesajele Evangheliei, într-un cadru potrivit vârstei și nivelului său de înțelegere.

Referindu-se la importanța apropierii tinerei generații de valorile credinței, preotul Huțanu Marius a subliniat rolul Sfintei Scripturi în formarea morală și spirituală a copiilor și adolescenților, precum și valoarea colaborării dintre școală și Biserică: „Sfânta Scriptură nu este doar o carte pe care o citim, ci un adevărat îndrumar pentru suflet și pentru viață. Prin participarea la proiectul «Ora de Biblie», elevii au avut posibilitatea de a descoperi că mesajul biblic rămâne actual și că învățăturile sale pot fi aplicate în fiecare zi, în relația cu Dumnezeu și cu cei din jur. Este important să îi apropiem pe copii și pe tineri de valorile credinței încă de la vârste fragede, ajutându-i să înțeleagă sensul bunătății, al iertării, al respectului și al iubirii față de aproapele. Colaborarea dintre Biserică și școală este deosebit de valoroasă, deoarece contribuie la formarea nu doar intelectuală, ci și morală și spirituală a tinerei generații. Ne dorim ca această întâlnire să nu rămână doar un moment de lectură, ci să reprezinte începutul unei apropieri mai profunde de Cuvântul lui Dumnezeu.”

Tinerii, în dialog cu Sfânta Scriptură

O altă activitate s-a desfășurat în Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din orașul Liteni, unde au participat 16 elevi, dintre care 10 de la clasa a IX-a D și șase de la clasa a IX-a B. Întâlnirea a fost coordonată de prof. preot Sorin Gavriliuc, iar lectura a cuprins primele patru capitole din cartea profetului Isaia.

Activitatea a fost organizată în colaborare cu cele două parohii din orașul Liteni, fiind prezenți preotul Vrăjitoru Claudiu, de la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi”, și preotul Huțanu Marius, de la Parohia „Sfântul Nicolae”.

Pe parcursul întâlnirii, elevii au discutat despre mesajul transmis de Dumnezeu prin intermediul profetului Isaia, punând accent pe importanța ascultării, a pocăinței și a cultivării unei relații sincere cu Dumnezeu. Lectura și dialogul le-au oferit tinerilor ocazia de a aprofunda înțelesurile textului biblic și de a identifica învățături care pot deveni repere în propriile alegeri și comportamente.

Impresiile întâlnirii au fost împărtășite și de părintele Vrăjitoru Claudiu, care a evidențiat bucuria de a-i primi pe elevi în biserică și de a le oferi un cadru în care să descopere credința prin lectură și dialog: „Cu bucurie i-am primit în biserica Parohiei «Sfinții Trei Ierarhi» din Liteni pe elevii clasei a IX-a, aduși de pr. prof. Gavriliuc Sorin pentru o întâlnire de studiu biblic. Am citit împreună din Sfânta Scriptură și ne-am oprit să înțelegem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Mă bucur că biserica poate fi pentru tineri un loc în care să pună întrebări cu încredere și să descopere credința pe înțelesul lor. Dragi elevi, vă mulțumesc că ați venit! Vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire.”

Biblia, un îndrumar pentru viață

Cele patru activități desfășurate în cadrul proiectului eparhial „Ora de Biblie” au reunit, în total, 68 de elevi, de la clasa a IV-a până la clasa a IX-a, demonstrând că apropierea de Sfânta Scriptură poate deveni o experiență valoroasă pentru copii și adolescenți, indiferent de vârstă.

Dincolo de caracterul lor educativ, întâlnirile au reprezentat momente de comuniune, în care școala și Biserica și-au unit eforturile pentru a le oferi tinerilor repere morale și spirituale. Lectura biblică a fost completată de explicații, dialog și reflecție, transformând textele parcurse în prilejuri de învățare și de descoperire personală.

Prin participarea la cea de-a V-a ediție a proiectului eparhial „Ora de Biblie”, elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni au fost invitați să privească Sfânta Scriptură nu doar ca pe o carte a tradiției creștine, ci ca pe un izvor de înțelepciune și un îndrumar pentru viața de zi cu zi. Învățăturile despre credință, răbdare, smerenie, iertare, respect și iubire față de aproapele rămân valori esențiale în formarea caracterului și în construirea unor relații bazate pe bunătate și responsabilitate.

Astfel, la Liteni, Ziua Bibliei a devenit mai mult decât un prilej de lectură: a fost o invitație adresată tinerei generații de a descoperi puterea Cuvântului lui Dumnezeu, de a-i înțelege mesajul și, mai ales, de a-l transforma în faptă.