Or fi priceput?

Absența lui Ionuț Radu de la actuala convocare la reprezentativa României a generat comentarii, interpretări, dezbateri, că doar am rămas înțeleși că la fotbalul vorbit suntem și vom fi, cât e lumea, campioni mondiali. La ăla jucat suntem la distanță de ani-lumină de ceea ce se petrece în restul lumii, dar asta deja e parcă prea mult: nu poți fi cel mai bun și la cel jucat, și la cel vorbit! Discuțiile s-au declanșat în momentul în care, după ce a apărat din nou foarte bine poarta Celtei Vigo, contribuind cu folos la punctul scos în ultima etapă, cu Levante, scor 0-0, domnul Ionuț Radu și-a adus subit aminte de o afecțiune mai veche (nu știu ce chestie „degenerativă”, zic medicii Celtei, și care necesită un repaos de vreo 2 săptămâni, fix cât dură convocarea) pe care și-a autoprogramat să o trateze prin… odihnă! Chestia tare este, conform acelorași medici, că respectiva problemă nu îi afectează nicidecum prestațiile, putând fi la fel de bine ignorată fără niciun fel de consecințe. Și atunci? Rămâne valabil ce a zis domnul Gheorghe Hagi, că dacă vii montat 100% sub culorile naționalei, atunci mai bine să nu vii. Separat, Ilie Dumitrescu a expus și el o idee care stă și ea în picioare: decât un fotbalist care nu este fizic apt tot 100%, atunci mai bine un înlocuitor perfect valid. Eu, la rândul meu, am propria abordare: poate că dl Ionuț Radu și-o fi dat seama și singur că prestațiile sale la Națională sunt departe rău de cele de la club și că decât să vină ziua în care să prăbușească Naționala, cum a prăbușit-o pe Inter Milano când a lăsat-o fără titlu, atunci mai bine să stea la domiciliu îngrijindu-și bătăturile sau ce naiba o fi având. La fel de bucuros sunt și de abdicarea lui Stanciu, cu convingerea că Naționala ar putea merge chiar binișor dacă pe lângă ăștia ar dispărea din peisaj și alde Moruțan, Coman, Bîrligea ori Drăgușin. Dacă au priceput că fără ei e mai bine decât cu ei, îi salut cu drag.