Optimism moderat în tabăra Cetății înaintea duelului cu liderul campionatului

Formațiile Cetatea și CSM Slatina se vor întâlni în derbiul etapei a XI-a a Ligii a II-a, sâmbătă, cu începere de la ora 11.00, pe Areni. Sucevenii vin după o serie excelentă de 6 meciuri fără înfrângere, rezultate care i-au urcat până în zona play-off, în vreme ce oltenii ocupă primul loc în clasament, suferind prima înfrângere abia în runda a IX-a, la Reșița.

Plecând de la ceea ce a arătat echipa sa în ultimele partide, antrenorul Petre Grigoraș este optimist înaintea confruntării cu liderul.

„Întâlnim o echipă solidă, greu de învins, însă am încredere în echipa mea. Ne așteaptă un meci dificil, însă traversăm o perioadă bună și sper să continuăm pe aceeași linie. Dacă vom reuși să ne mobilizăm la maximum și să jucăm ceea ce știm, atunci avem șanse să câștigăm acest meci. Din păcate, nu vom putea conta pe căpitanul Ruben Sumanariu și nici pe Denis Bujor la această întâlnire, însă mă bazez pe sprijinul suporterilor, care au venit de fiecare dată în număr mare la stadion și ne-au susținut la bine și la greu”, a declarat principalul Cetății.

Programul etapei a XI-a:

Joi, 22 octombrie, ora 16.00

Bihor Oradea – CSM Reșița

Sâmbătă, 24 octombrie, ora 11.00

Metalul Buzău – CSL Ștefăneștii de Jos

Gloria 2018 Bistrița-Năsăud – ACS Dumbrăvița

Cetatea Suceava – CSM Slatina

Unirea Slobozia – CS Concordia Chiajna

CS Dinamo București – SC Popești-Leordeni

Sâmbătă, 24 octombrie, ora 13.00

Știința Poli Timișoara – FC Bacău

Duminică, 25 octombrie, ora 11.00

Chindia Târgoviște – Olimpia Satu Mare

CS Afumați – Steaua București

CSC 1599 Șelimbăr – ASA Târgu Mureș

Luni, 26 octombrie, ora 17.00

Metaloglobus București – SCM Râmnicu Vâlcea

Clasament

1 CSM Slatina 10 8 1 1 19-8 25

2 Știința Poli Timișoara 10 7 3 0 20-8 24

3 Chindia Târgoviște 10 7 0 3 24-12 21

4 SC Popești-Leordeni 10 6 3 1 24-14 21

5 CSM Reșița 10 7 0 3 16-11 21

6 FC Bacău 10 5 3 2 22-9 18

7 Concordia Chiajna 10 6 0 4 24-16 18

8 Cetatea Suceava 10 5 3 2 20-12 18

9 Metalul Buzău 10 5 3 2 10-7 18

10 CS Afumați 10 5 2 3 16-14 17

11 FC Bihor Oradea 10 4 3 3 16-10 15

12 Gloria Bistrița 10 5 0 5 13-13 15

13 Metaloglobus București 10 3 3 4 11-15 12

14 ASA Târgu Mureș 10 3 2 5 14-20 11

15 SCM Râmnicu Vâlcea 10 3 2 5 10-15 11

16 Unirea Slobozia 10 2 1 7 12-13 7

17 Steaua București 10 1 4 5 10-18 7

18 CS Dinamo București 10 2 1 7 15-30 7

19 Olimpia Satu Mare 10 0 6 4 5-12 6

20 CSC 1599 Șelimbăr 10 1 3 6 7-20 6

21 CSL Ștefăneștii de Jos 10 2 0 8 7-23 6

22 ACS Dumbrăvița 10 0 3 7 6-21 3