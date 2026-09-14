Timp de o săptămână, Suceava a fost gazda celei de-a IV-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză – IELO 2026, un eveniment educațional internațional care a adus în Bucovina elevi și profesori din mai multe țări, uniți de aceeași pasiune: limba engleză și performanța.

Elevii din lotul României au obținut 8 distincții individuale – două Premii I, două Premii II, două Premii III și două Mențiuni, confirmând nivelul înalt al pregătirii și al performanței elevilor români în domeniul limbii engleze.

Rezultatele elevilor români:

Nivel B1

Costîn Ecaterina – Premiul al II-lea, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, 95,37 puncte;

Balcan Alessia Elena – Mențiune, 93,75 puncte.

Nivel B2

Căpruciu Sonia Eva Maria – Premiul I, 95,50 puncte;

Giurca Tudor Ioan – Premiul al III-lea, 94,62 puncte;

Gîrjan Daria Alessia – Mențiune, 86,75 puncte.

Nivel C1

Șurubaru Mihai – Premiul I, 99,50 puncte;

Bunea Andra Ioana – Premiul al II-lea, 98,50 puncte;

Hristache Ioana Gabriela – Premiul al III-lea, 97,25 puncte.

IELO 2026 a reunit 136 de elevi și 40 de profesori din străinătate, precum și 24 de specialiști, iar competiția a presupus parcurgerea mai multor probe: proba scrisă, proba orală și prezentarea proiectelor.

Opt distincții pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2026, găzduită de Suceava

Inspectoratul Școlar Județean Suceava menționează: „Clasamentele finale ale competiției evidențiază, de asemenea, nivelul ridicat al performanței internaționale. La nivelul B1, Premiul I a revenit elevei Lena James Brintnall, din Bulgaria, iar Premiul al III-lea lui Petru Grancea, de la European School Luxembourg II. La nivelul B2, Premiul al II-lea a fost obținut de Renel Boykova Ivanova, din Bulgaria. În competiția de nivel C1, Premiul I a fost acordat ex aequo elevei Ana-Ilinca Borcoman, de la European School Luxembourg II, și elevului român Mihai Șurubaru, ambii cu 99,50 de puncte. Rezultatele confirmă caracterul competitiv și valoarea internațională a ediției IELO 2026, în care elevii s-au remarcat prin nivelul de pregătire și prin performanțe foarte apropiate în clasamentele finale”.

Excursii în județ pentru participanți

Dincolo de rezultatele competiționale, IELO 2026 a oferit participanților o veritabilă experiență interculturală. Programul a inclus vizite la obiective reprezentative pentru patrimoniul Sucevei și al Bucovinei – Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Național al Bucovinei, mănăstirile Putna, Voroneț și Humor, precum și alte instituții și obiective culturale.

Organizarea acestei ediții la Suceava a fost rezultatul unui parteneriat instituțional amplu. În acest proiect s-au implicat Ministerul Educației și Cercetării, reprezentat la premiere de ministrul Educației, Mihai Dimian, și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, reprezentat de o echipă formată din inspectorul școlar general, profesorul Ciprian Anton, inspectorii școlari generali adjuncți, profesorii Petru Crăciun și Gabriel Matei, și inspectorul pentru limba engleză, profesor Gabriela Hisem. De asemenea, parteneri cheie au fost Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Consiliul Județean Suceava și Primăria Municipiului Suceava, alături de numeroase instituții de cultură, unități de învățământ și susținători.

„Inspectoratul Școlar Județean Suceava adresează sincere felicitări elevilor premiați, profesorilor coordonatori și tuturor celor implicați în pregătirea și desfășurarea Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză – IELO 2026.

Felicitări, dragi elevi!

Felicitări profesorilor care le-au fost alături!

Felicitări tuturor celor care au făcut din Suceava, pentru o săptămână, un spațiu al excelenței și al dialogului internațional!”, a conchis IȘJ Suceava.