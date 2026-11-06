Opriri ale apei potabile, duminică, în Șcheia și Mihoveni, presiune redusă în Burdujeni și Ițcani

Locuitorii din Șcheia și Mihoveni, racordați la rețeaua ACET, nu vor beneficia de apă potabilă duminică, 8 noiembrie, între orele 08:00 – 20:00, ca urmare a unor lucrări programate. În alte zone, precum cartierele Burdujeni și Ițcani, furnizarea apei potabile se va face cu debit redus.

Cauza o reprezintă lucrările care se execută prin contractul finanțat cu fonduri europene – „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitățile Suceava și Salcea, LOT 1 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitatea Suceava”.

În cadrul acestora, duminică se va lucra la montarea unei instalații hidromecanice într-un cămin de măsurare debit și presiune pe conducta PEHD Dex 450 mm, amplasată în curtea Spitalului Județean Suceava.

”În funcție de evoluția lucrărilor, dacă e cazul, vom reveni asupra duratei estimate. Rugăm consumatorii să își asigure rezervele de apă necesare pentru acest interval de timp.

La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute și apa să fie utilizată doar în scopuri menajere până la limpezirea ei. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții ACET Suceava.

Dacă situația persistă, sunați la Dispeceratul ACET S.A. Suceava, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.