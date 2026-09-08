De luni, 7 septembrie, operatorul privat Ferotrafic TFI a început să opereze și pe ruta București Nord – Suceava, cu trenul care pleacă primul din Capitală, la prima oră a dimineții, pentru a ajunge cât mai repede posibil în principalele orașe din Moldova de pe magistrala 500, cu punct final Suceava – Gara Burdujeni.

Trenul cu rang de Intercity 11751 pleacă din Gara de Nord București la ora 6.22 și are obiectivul de a ajunge la Suceava la ora 12.01, în 5 ore și 39 de minute, cel mai rapid de pe această rută.

Deocamdată, în primele două zile de circulație au fost întârzieri foarte mici, de câteva minute, trenul reușind să ajungă la destinație în mai puțin de 6 ore și în practică. De exemplu, marți, 8 septembrie, trenul a ajuns la Suceava cu o întârziere de doar 6 minute.

Compania respectă practic prin acești timpi rangul de Intercity, care asta ar trebui să însemne: timpi mai reduși, prin cât mai puține opriri, singura variantă disponibilă deocamdată, în condițiile în care infrastructura de pe magistrala 500 nu a avut parte în ultimii zeci de ani decât de lucrări punctuale, nu de modernizări capitale, așa cum ar fi fost normal.

Operatorul privat intrat pe ruta București – Suceava a demonstrat că se poate obține un timp de mers sub 6 ore pe această rută

Practic, Ferotrafic își asumă să piardă călătorii din stațiile în care nu oprește, pentru a reuși să obțină cei mai buni timpi pentru călătorii din orașele mai mari, Suceava, Pașcani, Roman, Bacău sau Focșani. Adică exact ceea ce înseamnă un tren Intercity.

Și perechea acestui tren, Suceava – București Nord, cu plecare din Suceava la 14.22, are programată sosirea în Capitală la ora 20.25, cu timpul de parcurs de 5 ore și 43 de minute.

Acest tren circulă și el zilnic, de duminică, 6 septembrie.

După cum a explicat investitorul Dumitru Anchidin, întârzierile de până acum au fost cauzate exclusiv de probleme de infrastructură sau de trafic, trenurile companiei neavând probleme tehnice care să ducă la opriri neprogramate. La fel s-a întâmplat și pe parcursul verii, când trenul sezonier Suceava – Constanța și retur a avut cei mai mici timpi de parcurs și a ajuns în general la timp la destinație.

Operatorul privat intrat pe ruta București – Suceava a demonstrat că se poate obține un timp de mers sub 6 ore pe această rută

Pentru a atrage călători, compania merge pe tariful aferent unui tren lnterregio, deși mersul este evident de tren Intercity.

În gara din Burdujeni, Ferotrafic are deschisă casă de bilete cu program zilnic, între orele 8.00 și 16.00.

În gara din Burdujeni, Ferotrafic are deschisă casă de bilete

Toate detaliile despre mersul trenurilor companiei private se regăsesc pe ferotrafic.ro, de unde se pot cumpăra și bilete. Compania vinde și bilete direct din tren, la ora urcării, fără suprataxă.

Rămâne de văzut cum se va adapta compania pe această rută pe care CFR Călători oferă și ea destul de multe variante, concurența fiind una puternică.

Reprezentanții Ferotrafic mizează însă pe ideea că oferă cel mai rapid tren, și nu la cel mai mare tarif.