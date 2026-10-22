Omul de afaceri sucevean Petru Moțac a lansat la Londra proiectul turistic „Bucovina Connect”

Omul de afaceri sucevean Petru Moțac a lansat oficial, la Ambasada României din Londra, proiectul ”Bucovina Connect”, o inițiativă dedicată promovării județului Suceava, a Bucovinei și dezvoltării legăturilor economice și turistice dintre România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Printre participanții la eveniment s-au numărat ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Laura Popescu, consulul general al României la Londra, Robert Marin, președintele Comisiei pentru politică externă a Senatului României, senatorul Titus Corlățean, reprezentanți ai Secretariatului de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României, primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, primarul comunei Burla, Viorel Pintiliuc, dar și primarul Parveen Rani, din Hertsmere/Borehamwood, o zonă din Marea Britanie în care locuiește o comunitate numeroasă de români, precum și numeroși invitați din Anglia.

În cadrul evenimentului de lansare de la Londra, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Laura Popescu, a felicitat inițiativa, evidențiind importanța proiectelor care construiesc punți de legătură între România și Marea Britanie.

Lansarea proiectului ”Bucovina Connect” la Londra a avut loc în prezența a numeroase oficialități din România și Marea Britanie

Inițiativa ”Bucovina Connect” îi aparține antreprenorului Petru Moțac, originar din comuna Burla, cu o experiență îndelungată în afaceri în Marea Britanie. Activitatea sa antreprenorială în domeniul construcțiilor din Anglia și legătura păstrată cu locurile natale l-au determinat să dezvolte proiectul ”Bucovina Connect”, prin care își propune să contribuie la valorificarea potențialului regiunii Bucovina. De precizat că, pe lângă afacerile pe care le are în Marea Britanie, Petru Moțac a investit și în comuna natală, unde a deschis restaurantul Anchor. Restaurantul este parte a unui complex turistic, care va dispune de locuri de cazare, spații de joacă pentru copii, o sală de evenimente, un teren și o sală de sport, precum și alte facilități pentru agrement.

Prin ”Bucovina Connect”, antreprenorul își propune să transforme legăturile dintre Bucovina și diaspora românească în oportunități concrete de dezvoltare, prin colaborări în turism, afaceri și investiții.

„Trebuie să creăm punți de legătură. Prin acest proiect vrem să aducem turiști din străinătate aici, în Bucovina. Și nu doar să-i aducem aici să viziteze. Vrem să-i aducem să facem conexiuni, legături între antreprenori, oameni de afaceri care au făcut ceva aici și care au făcut ceva și în afară”, a declarat Petru Moțac. Omul de afaceri a explicat că unul dintre obiectivele sale a fost să îi apropie pe românii din străinătate și pe partenerii externi de regiunea Bucovinei, astfel încât legăturile create să se concretizeze în colaborări și proiecte de dezvoltare. „A fost unul dintre visurile mele să aducem oamenii de acolo aici, în Bucovina. Bucovina are un potențial extraordinar”, a subliniat Petru Moțac.

El a precizat că ”Bucovina Connect” își propune să aducă împreună antreprenori locali, români din diaspora și parteneri internaționali, concentrându-se pe trei direcții principale, turism, afaceri și investiții. Petru Moțac a mai arătat că proiectul urmărește să conecteze pensiunile, restaurantele, producătorii locali și ghizii turistici din Bucovina cu vizitatori, agenții de turism și oameni de afaceri interesați de regiune. Omul de afaceri sucevean a spus că, printr-o astfel de abordare, ”Bucovina Connect” vrea să contribuie la creșterea vizibilității acestei regiuni pe piața internațională și la valorificarea resurselor sale turistice, culturale și economice.