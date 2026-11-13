„Omul care aduce ploaia”, un western romantic vine la Suceava, în Festivalul Cetății

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este luna aceasta gazda unui spectacol invitat, de toată frumusețea – „Omul care aduce ploaia” de Richard Nash, în regia lui Andrei Huțuleac.

Pentru rolul Jim Curry din această savuroasă producție, Blanca Doba a fost nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol secundar la Gala Premiilor UNITER 2026, iar în cadrul Festivalului Național de Comedie al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, Blanca a primit Premiul „Grig Dristaru”.

Programată pe 18 noiembrie de la ora 19:00, savuroasa și premiata comedie ne prezintă povestea familiei Curry și ne invită să privim dincolo de aparențe, acolo unde se întâlnesc nevoia de iubire, visurile și dorința de a crede. Într-o lume mistuită de secetă, speranța poate lua forme neașteptate, iar credința într-o minune poate schimba totul.

Piesa originală, semnată de dramaturgul american Richard Nash, a avut premiera la New York, în 1954. Textul a fost tradus în peste 40 de limbi și adaptat cinematografic în 1956 în pelicula omonimă, avându-i în rolurile principale pe Burt Lancaster și Katharine Hepburn.

Plasată într-un orășel secetos din Vestul american, în epoca Marii Depresiuni, piesa descrie o zi caniculară de vară din viața lui Lizzie Curry. Trecută binișor de vârsta măritișului și abia întoarsă dintr-o vizită în care spera să își găsească un soț, Lizzie are grijă de tatăl și de frații săi, la ferma de vite a familiei.

Pe fondul îngrijorării provocate mai mult de perspectivele ei eșuate de a se căsători decât de seceta ce amenință să le omoare animalele, la fermă sosește un tânăr încrezător, Starbuck, care promite să le aducă ploaia în schimbul a 100 de dolari. Pretext auctorial oferit eroinei pentru a se descoperi și redescoperi în lumina lanțului de evenimente pe care sosirea străinului le declanșează.

„Omul care aduce ploaia”

Autor: Richard Nash

Traducere: Vlad Cristache

Adaptarea textului: Corina Moise & Andrei Hutuleac

Regia: Andrei Huțuleac

Scenografie: Maria Nicola

Asistență de regie: Dora Bârzan

Muzica originală: Sever Bârzan

Sound design: Sever Bârzan

Light design: Lucian Moga

Lupte scenice: Ciprian Chiricheș

Distribuția spectacolului (cu personaje)

Lizzi Curry – Ileana Ursu

Bill Starbuck – Teofil Memelis

Harry Curry – Valentin Terente

Noah Curry – Ciprian Chiricheș

Jim Curry – Blanca Doba

File – Sever Bârzan

Șeriful Thomas – Marcel Turcoianu

Celelalte spectacole ale Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava programate în noiembrie sunt:

sâmbătă, 14 noiembrie, ora 19:00 – „ Visul unei nopți de vară ” de William Shakespeare, regia Vladimir Anton;

” de William Shakespeare, regia Vladimir Anton; sâmbătă, 21 noiembrie, ora 19:00 – „ Occident Express Ro ” de Matei Vișniec, regia Alain Timár;

” de Matei Vișniec, regia Alain Timár; sâmbătă, 28 noiembrie, ora 19:00 – „Artă” de Yasmina Reza, regia Felix Alexa.

Bilete se pot procura de la casieria teatrului, de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00, sau online.