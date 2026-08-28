O performanță remarcabilă pentru Omnia Ballet Suceava, care a reușit să se claseze pe locul 9 mondial la Dance World Cup 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale de dans.

Concursul, desfășurat recent la Dublin, a reunit aproximativ 11.000 de concurenți din 60 de țări, iar echipa suceveană a obținut locul 9 mondial la categoria Ballet Repertoire Ensemble.

România a fost reprezentată în această etapă de o singură școală calificată: Omnia Ballet Suceava.

Pentru școala suceveană, participarea la finala Dance World Cup 2026 reprezintă una dintre cele mai importante realizări din cei cinci ani de activitate.

Cei 24 de elevi care au făcut parte din echipă au avut șansa de a urca pe aceeași scenă cu dansatori proveniți din școli de prestigiu din întreaga lume, instituții de stat și private cu tradiție, infrastructură și resurse considerabile investite în pregătirea artistică.

Într-un asemenea context, locul 9 mondial capătă o semnificație cu atât mai importantă pentru o școală tânără, construită în jurul pasiunii, muncii și implicării unei echipe care a pornit la drum în urmă cu doar cinci ani.

Omnia Ballet duce Suceava în topul mondial al dansului. A ocupat locul 9 la Dance World Cup

„Ne întoarcem de la Dublin cu niște lecții învățate, mai puternici și mai determinați să evoluăm”

„Faptul că ne-am clasat în primii 10 este un rezultat mai mult decât mulțumitor”, spune Mihai Constantinescu, director și coregraf Omnia Ballet, care vorbește despre experiența de la Dublin ca despre o confirmare a faptului că munca începută la Suceava poate produce performanță la nivel internațional.

„După cei cinci ani de activitate, faptul că am reușit, alături de soția mea, Nataliia Constantinescu, să calificăm Suceava în finala celei mai prestigioase competiții mondiale de dans este o realizare neașteptată pentru noi. Iar faptul că ne-am clasat în primii 10 din lume este un rezultat mai mult decât mulțumitor. Am întâlnit la Dublin școli de stat și private extrem de bine pregătite, cu tradiție și cu investiții enorme în educație și pregătirea dansatorilor. Noi, atât am putut… și a fost mult peste așteptări”, a mai completat Mihai Constantinescu.

Dincolo de clasamentul obținut, experiența de la Dublin a însemnat pentru echipa Omnia Ballet și o confruntare directă cu nivelul la care se lucrează în marile școli de dans ale lumii. Pentru tinerii dansatori suceveni, competiția a fost nu doar o provocare, ci și o ocazie de a înțelege mai bine direcțiile în care pot evolua.

„Ne întoarcem de la Dublin cu niște lecții învățate, mai puternici și mai determinați să evoluăm. Am văzut unde suntem, am văzut nivelul mondial și știm că mai avem mult de muncă. Dar această experiență ne-a demonstrat că putem concura de la egal la egal cu școli importante ale lumii”, transmite echipa Omnia Ballet.

Omnia Ballet duce Suceava în topul mondial al dansului. A ocupat locul 9 la Dance World Cup

În spatele locului 9 mondial: sute de ore de muncă

Cele câteva minute petrecute pe scena competiției de la Dublin au fost rezultatul unor luni întregi de pregătire, sute de ore de repetiții și al unui efort constant din partea copiilor.

Mihai Constantinescu spune că meritul acestei performanțe le aparține, înainte de toate, elevilor care au muncit zi de zi pentru a ajunge pe una dintre cele mai importante scene ale dansului mondial: „Vreau să le mulțumesc în primul rând elevilor pentru eforturile lor zilnice în cadrul repetițiilor. Sunt extrem de muncitori și au o maturitate artistică excepțională. Rezultatul de la Dublin le aparține în primul rând lor. Au muncit, au fost disciplinați și au avut curajul să intre pe scenă și să reprezinte Suceava și România într-o competiție de asemenea anvergură.”

În spatele fiecărui dansator s-a aflat însă și sprijinul familiei. Participarea la o competiție internațională de o asemenea amploare presupune nu doar pregătire artistică, ci și un important efort financiar și logistic.

„Susținerea părinților a fost motorul principal în atingerea obiectivelor noastre. Fără eforturile lor financiare, ne-ar fi fost extrem de greu să ajungem la Dublin. Țin să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut și pentru faptul că au crezut în copiii lor și în noi”, a subliniat Mihai Constantinescu.

Omnia Ballet duce Suceava în topul mondial al dansului. A ocupat locul 9 la Dance World Cup

Sprijinul comunității, parte din această performanță

Drumul echipei Omnia Ballet spre scena de la Dublin nu ar fi fost posibil fără sprijinul primit din partea comunității. Participarea echipei sucevene la Dance World Cup a beneficiat de susținerea administrației locale și județene, dar și a mediului privat.

Pentru reprezentanții Omnia Ballet, acest sprijin este important nu doar pentru performanța deja obținută, ci și pentru ceea ce urmează.

„Faptul că avem o administrație județeană și locală cu viziune ne creează o umbrelă sub care ne simțim protejați și sprijiniți pentru următorul an competițional”, a mai transmis echipa Omnia Ballet.

După cinci ani de activitate, Omnia Ballet Suceava a reușit astfel să ducă numele municipiului Suceava, al județului și al României în topul mondial al dansului. Locul 9 obținut la Dance World Cup 2026 nu reprezintă doar un clasament, ci și confirmarea unei munci construite pas cu pas, prin ambiția elevilor, implicarea profesorilor, sacrificiile părinților și sprijinul comunității.

Iar pentru cei 24 de tineri care au urcat pe scena de la Dublin, experiența pare să fie mai degrabă un nou punct de plecare decât o destinație finală: o lecție despre nivelul mondial, despre cât de mult mai este de muncă și, în același timp, despre faptul că și de la Suceava se poate ajunge printre cele mai bune școli de dans din lume.

Omnia Ballet duce Suceava în topul mondial al dansului. A ocupat locul 9 la Dance World Cup

Omnia Ballet duce Suceava în topul mondial al dansului. A ocupat locul 9 la Dance World Cup