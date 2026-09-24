Organizația de Management al Destinației „Țara Dornelor” a obținut premiul la categoria SeeNE pentru cea mai vizibilă prezență în mediul online, în cadrul Galei de Excelență în Turism „Descoperă Nord-Est”. Gala a avut loc la Vaslui și a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Premiul a fost ridicat în numele OMD Țara Dornelor de către Dorin Grohinschi, city managerul municipiului Vatra Dornei. Tot în cadrul galei, Sincarom Tour, reprezentată de Manuel Șincari, a primit premiul pentru digitalizare în turism, în timp ce hotelul Belvedere din Vatra Dornei, membru al Asociației de Ecoturism Țara Dornelor, a obținut premiul de excelență pentru servicii hoteliere (Cel mai bun hotel de 3 stele).

OMD Țara Dornelor a fost premiată la Gala de Excelență în Turism „Descoperă Nord-Est” pentru cea mai vizibilă prezență în mediul online

„Ne bucurăm din suflet pentru fiecare recunoaștere în parte. Ele reflectă efortul comun și dorința continuă de a pune Țara Dornelor pe harta excelenței în turism.

Le mulțumim tuturor membrilor și partenerilor locali alături de care construim, zi de zi, proiecte trainice pentru locurile pe care le iubim.

Recunoștința noastră se îndreaptă și către colegii și prietenii de la Centrul de Informare Turistică Bucovina (Visiting Bucovina), pentru susținere și nominalizări.

Felicitări tuturor celor nominalizați și premiați în această seară, atât din județul Suceava, cât și din întreaga regiune de nord-est a țării. Mulțumiri echipei noastre foto-video (MyStar Production și Andrei Pata photography), care face posibilă promovarea destinației în imagini atât de frumoase și în tonuri atât de calde”, au transmis reprezentanții OMD Țara Dornelor, care au adăugat că această distincție recunoaște materialele de promovare realizate sub brandul „Redescoperă Țara Dornelor”.

De asemenea, conducerea OMD Țara Dornelor a mulțumit Consiliului Județean Suceava, prin Visiting Bucovina, și Asociației de Ecoturism Țara Dornelor pentru nominalizarea făcută la gală, în urma căreia a fost posibilă primirea acestui trofeu.