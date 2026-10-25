Municipiul Suceava a marcat duminică Ziua Armatei României printr-o ceremonie militară și religioasă solemnă, desfășurată în Piața Tricolorului, la Monumentul Eroilor „Bucovina Înaripată”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice locale și județene, ai instituțiilor militare și civile, ai asociațiilor de veterani și ai Asociației „Cultul Eroilor”, alături de suceveni veniți să îi omagieze pe militarii români.

Consiliul Județean Suceava a fost reprezentat la manifestări de vicepreședintele Nicolae Robu. Acesta a transmis, în numele administrației județene, un mesaj de recunoștință adresat militarilor aflați în activitate, veteranilor de război și rezerviștilor, aducând totodată un omagiu celor care au apărat libertatea țării cu prețul propriei vieți.

În alocuțiunea sa, Nicolae Robu a evidențiat responsabilitatea pe care o poartă cei în uniformă, într-un context regional marcat de incertitudine. „Când ai un război la graniță, Ziua Armatei capătă o altă greutate. Privești altfel uniforma militară. Înțelegi mai bine câtă răspundere poartă cel care o îmbracă și cât de mult depinde liniștea unei țări de armată”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean.

Omagiu eroilor și recunoștință militarilor români, de Ziua Armatei, la Suceava

Acesta a readus în atenție provocările de securitate recente, amintind de alertele privind apariția unor drone pe teritoriul județului Suceava și de atacurile tot mai dese asupra navelor comerciale din Marea Neagră. În acest sens, a subliniat importanța strategică a parteneriatelor internaționale. „Sprijinul aliaților, prezența lor aici și misiunile desfășurate împreună contribuie direct la siguranța noastră. La rândul nostru, avem obligația să ne întărim armata, cu tehnică modernă, oameni bine pregătiți și o industrie de apărare capabilă să îi susțină”, a spus vicepreședintele CJ.

Mesajul administrației județene a inclus, pe lângă omagiul adus celor căzuți la datorie, mulțumiri pentru curajul și devotamentul manifestat de cadrele active. Ceremonia de la monumentul „Bucovina Înaripată” s-a încheiat într-o atmosferă solemnă, cu depuneri de coroane și jerbe de flori, urmate de defilarea gărzii de onoare.

Omagiu eroilor și recunoștință militarilor români, de Ziua Armatei, la Suceava