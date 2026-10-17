Om fi înţeles ceva?

Nu. Dar dumneavoastră sunt sigur că aţi înţeles trimiterea la meciurile din cupele europene desfăşurate în această săptămână, de marţi până joi, zile în care chiar că puteai să te aşezi în fotoliu ca la oricare alt gen de spectacol şi să te bucuri de minunăţiile care se văd în ecran. Ca să avem un punct concret de plecare, vă spun (deşi sunt sigur că mulţi dintre dumneavoastră deja ştiţi asta) că în cele 9 meciuri din Champions’ League disputate miercuri s-au înscris 46 de goluri! Cu câtă aritmetică mi-a mai rămas în cap după şcoala primară, mi-a ieşit la calcul că în medie s-au înscris peste 5 goluri pe meci! Şi asta unde? În competiţia supremă pe lume la nivelul cluburilor. De aici, rezultă un lucru vizibil fără vreun efort: că în ziua de azi, fotbalul înseamnă gol, gol şi iar gol! Că nu mai există de multă vreme conceptul ăla perfect idiot conform căruia „cel mai bun atac este apărarea”, adică să-ţi bagi dosul cu nesimţire în poartă, de unde să-l mai scoţi după 90 de minute plus prelungirile dictate de arbitru! Şi, cu mai multă sau mai puţină baftă, să şi înscrii o dată, câştigând cu 1-0, ceea ce ar justifica un alt dicton imbecil încă valabil (doar) în România: „nu contează spectacolul, importante sunt punctele”! Este filosofia jocului de fotbal adoptată şi propagată de alde Dan Petrescu, Victor Pițurcă şi alţi asemenea căcănari care îşi conduc pe teren nişte echipe de milogi, de nătăfleţi aflaţi mereu în aşteptarea perei mălăieţe. Asta, în timp ce în lumea normală, fotbalul normal înseamnă Roma – Real 3-4, Man City – PSG 2-4, Feyenoord – Como 3-2. Pariaţi că n-am înţeles nimic şi că vom continua să jucăm ca nişte milogi? După care o să ne mirăm, iar şi iar, când ne bat nişte armeni, maltezi sau ciprioţi, căutând alibiuri cretine de felul: arbitraj ostil, iarba netunsă, oboseala de după meciurile din campionat (că e greu al naibii când ai în față Voluntari sau Slobozia) şi să-i alegem până la adânci bătrâneţi pe alde Iorgulescu şi Burleanu, oricum cei mai potriviţi la aşa un fotbal.