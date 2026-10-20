Olimpicii suceveni vor fi premiați vineri, 23 octombrie

Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, organizează, vineri, 23 octombrie 2026, începând cu ora 10:00, la Liceul Natanael Suceava, Gala Olimpicilor Suceveni.

Evenimentul este dedicat elevilor suceveni care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și competițiile școlare în anii școlari 2024–2025 și 2025–2026.

„Gala reprezintă un moment de recunoaștere și apreciere a performanței școlare, a talentului, a muncii și a perseverenței elevilor care au reprezentat cu cinste școala suceveană și județul Suceava în competițiile educaționale”, transmite Inspectoratul Școlar.

Premiile acordate olimpicilor sunt oferite de Consiliul Județean Suceava, ca expresie a aprecierii pentru rezultatele obținute și pentru contribuția acestor tineri la prestigiul comunității din care fac parte.

În același timp, evenimentul este un omagiu adus profesorilor care descoperă și cultivă talentul, îi motivează pe elevi și îi însoțesc, pas cu pas, pe drumul performanței, precum și familiilor care le oferă sprijin și încredere.