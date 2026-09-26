Old Zimbru Siret este noul lider al Campionatului Județean de Minifotbal „Flamex”

Formația Old Zimbru Siret este liderul surpriză al Campionatului Județean de Old-Boys „Flamex”. Echipa condusă de Alin Fercalo a avut un parcurs excelent până acum, în ultimul joc reușind să se impună în fața grupării EcoOptic, una dintre echipele bune ale competiției, în urma executării loviturilor de departajare.

De asemenea, în etapa a III-a s-a înregistrat primul succes stagional pentru Camarazii Carpatis, formația lui Marius Nechifor înregistrând astfel un salt de șase locuri în clasament.

Din punct de vedere individual s-au remarcat jucătorii Andrei Lăzăreanu și DanCucoș, de la DOR ADF, care au marcat 4, respectiv 3 goluri în confruntarea cu Industrial Pizza, Vali Grigorean, de la Flamex, care a punctat de 3 ori în duelul cu Fides Team și Adrian Ungureanu, de la Sercom Electric, ce și-a trecut în cont 3 reușite în meciul cu Kalman.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sport Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate:

Lipia cu de Toate – Revine 0-6

DOR ADF – Industrial Pizza 8-3

Eco Optic – Ripac Hugo Veteo One 2-4

Sercom Electric – Kalman 6-3

Camarazii Carpatis – Apa Design 3-1

Amatorii – Old Zimbru Siret 2-9

Fides Team – Flamex 2-8

Termohabitat – Burdujeni Grill 6-8

JAD Consult Tesla – Mity&Friends 2-3

Într-un meci în avans din etapa a XVII-a, Old Zimbru Siret – EcoOptic 3-3 (2-0 d.l.d.)

Programul etapei a IV-a:

Luni, 28 septembrie, ora 18.00: Revine – Mity&Friends

Luni, 28 septembrie, ora 19.00: Burdujeni Grill – JAD Consult Tesla

Luni, 28 septembrie, ora 20.00: Flamex – Termohabitat

Luni, 28 septembrie, ora 21.00: Old Zimbru Siret – Fides Team

Marți, 29 septembrie, ora 18.00: Apa Design – Amatorii

Marți, 29 septembrie, ora 19.00: Kalman – Camarazii Carpatis

Marți, 29 septembrie, ora 20.00: Ripac Hugo Veteo One – Sercom Electric

Marți, 29 septembrie, ora 21.00: Industrial Pizza – EcoOptic

Joi, 1 octombrie, ora 18.00: Lipia cu de Toate – DOR ADF

Joi, 1 octombrie, ora 19.00: Burdujeni Grill – Camarazii Carpatis (meci în avans din etapa a XVII-a)

Clasament