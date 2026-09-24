Oktoberfest, duminică, la Muzeul Satului Bucovinean

La Muzeul Satului Bucovinean va avea loc duminică, 27 septembrie 2026, începând cu ora 12:30, Oktoberfest, un eveniment cu tradiții germane, costume pline de culoare, muzică, dans și voie bună.

Toate acestea se întâlnesc într-o după-amiază de sărbătoare, la Suceava. Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizația Locală Suceava – invită sucevenii „să celebrăm, împreună, autenticitatea și patrimoniul cultural german”, într-o ediție dedicată tradițiilor păstrate și transmise mai departe.

Nu lipsesc muzica corală, portul popular, dansuri germane autentice și un program artistic care aduce laolaltă generații, povești și tradiții.

Participă: Formația de dansuri germane „Veilchen” – FDG Suceava, Formația de dansuri germane „Sonnenschein” – FDG Suceava, Formația de dansuri germane „Enzian” – FDG Iași,

Corul „Edelweib Rarău” al FDG Câmpulung Moldovenesc, Corul „Harmonie” al FDG Piatra-Neamț și Corul „Liedertafel” al comunității germane din Rădăuți.