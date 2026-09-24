Evenimente

Oktoberfest, duminică, la Muzeul Satului Bucovinean

Oktoberfest, duminică, la Muzeul Satului Bucovinean
Oktoberfest, duminică, la Muzeul Satului Bucovinean

La Muzeul Satului Bucovinean va avea loc duminică, 27 septembrie 2026, începând cu ora 12:30, Oktoberfest, un eveniment cu tradiții germane, costume pline de culoare, muzică, dans și voie bună.

Toate acestea se întâlnesc într-o după-amiază de sărbătoare, la Suceava. Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizația Locală Suceava – invită sucevenii „să celebrăm, împreună, autenticitatea și patrimoniul cultural german”, într-o ediție dedicată tradițiilor păstrate și transmise mai departe.

Nu lipsesc muzica corală, portul popular, dansuri germane autentice și un program artistic care aduce laolaltă generații, povești și tradiții.

Participă: Formația de dansuri germane „Veilchen” – FDG Suceava, Formația de dansuri germane „Sonnenschein” – FDG Suceava, Formația de dansuri germane „Enzian” – FDG Iași,

Corul „Edelweib Rarău” al FDG Câmpulung Moldovenesc, Corul „Harmonie” al FDG Piatra-Neamț și Corul „Liedertafel” al comunității germane din Rădăuți.

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