„Oglinda celorlalți”, o sesiune interactivă despre comunicare și comportament

Sala Auditorium „Joseph Schmidt”, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va găzdui astăzi, 20 octombrie, începând cu ora 19.00, evenimentul intitulat „Oglinda celorlalți”, o sesiune interactivă dedicată comunicării și înțelegerii stilurilor comportamentale.

Evenimentul organizat de Casa de Cultură a Studenților o va aduce în fața publicului pe Lucia Savu, facilitator și trainer în Analiză comportamentală DISC, care propune o abordare practică a modului în care oamenii comunică, reacționează și relaționează în diferite situații. Pornind de la modelul DISC, utilizat pentru identificarea și înțelegerea preferințelor comportamentale, participanții vor avea ocazia să descopere cum își pot recunoaște propriile tendințe de comportament, care sunt punctele lor forte și aspectele ce pot fi îmbunătățite, dar și de ce persoanele din jur pot interpreta diferit aceleași mesaje sau situații. Pe parcursul celor 50 de minute sesiunea va aborda importanța comunicării dincolo de cuvinte, diferențele dintre stilurile comportamentale și modalitățile prin care comunicarea poate fi adaptată în funcție de interlocutor, fără pierderea autenticității.

„Oglinda celorlalți” se adresează studenților, tinerilor și tuturor celor interesați de autocunoaștere și de îmbunătățirea relațiilor interpersonale. Fie că este vorba despre interacțiunile din mediul universitar, despre colaborarea în echipă sau despre relațiile din viața de zi cu zi, înțelegerea diferențelor comportamentale poate contribui la o comunicare mai eficientă și la evitarea neînțelegerilor. Prin caracterul său interactiv întâlnirea își propune să încurajeze participanții să reflecteze asupra propriului stil de comunicare și asupra felului în care sunt percepuți de ceilalți.

Biletele au prețul de 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari, respectiv 25 de lei pentru publicul general. Acestea pot fi achiziționate online, prin platforma iabilet.ro, de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava, situat pe strada Zorilor, lângă Auto Albina, sau direct de la intrare, în limita locurilor disponibile.