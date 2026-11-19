Consiliul Județean Suceava participă, în perioada 19–22 noiembrie 2026, la cea de-a 54-a ediție a Târgului de Turism al României, organizată la ROMEXPO București, unde promovează atracțiile turistice ale Bucovinei, tradițiile, gastronomia și ofertele de vacanță pregătite pentru sărbătorile de iarnă.

La standul Bucovinei, vizitatorii pot descoperi principalele destinații turistice ale județului, pot degusta produse tradiționale și pot afla de la reprezentanți ai hotelurilor, pensiunilor și agențiilor de turism care sunt ofertele de cazare și pachetele turistice pregătite pentru sărbătorile de iarnă.

Alături de Consiliul Județean Suceava participă și Organizația de Management al Destinației Bucovina, reprezentată de directorul executiv, Robert Șröder, precum și reprezentanți ai administrațiilor locale și ai sectorului turistic din Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Țara Dornelor.

Gastronomia bucovineană este promovată de producătorii locali și asociațiile „Produs în Bucovina” și „La Origini”, care le oferă vizitatorilor posibilitatea să descopere și să deguste produse specifice regiunii.

Oferta turistică a Bucovinei este promovată de Consiliul Județean Suceava la Târgul de Turism al României

Atmosfera Bucovinei este adusă la târg și prin momentele artistice susținute de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, din cadrul Centrului Cultural „Bucovina”, coordonat de Sorin Filip, alături de grupul vocal-instrumental „Obcina Stânișoarei” din Mălini. Artiștii prezintă publicului muzica, dansurile și tradițiile populare ale județului Suceava.

În prima zi a evenimentului, standul Bucovinei a fost vizitat de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, și de secretarul de stat Laurențiu-Viorel Gîdei, care au discutat cu reprezentanții județului și ai sectorului turistic.

Delegația județului Suceava la Târgul de Turism al României este condusă de vicepreședintele Consiliului Județean, Nicolae Robu, care a ajuns joi la București direct de la Barcelona, unde a participat la IBTM World 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate turismului de afaceri și organizării de evenimente.

Oferta turistică a Bucovinei este promovată de Consiliul Județean Suceava la Târgul de Turism al României

„Bucovina are un potențial turistic extraordinar, pe care trebuie să îl promovăm atât în România, cât și în străinătate. Ne dorim să atragem mai mulți turiști, să deschidem noi piețe și să sprijinim oamenii care investesc în turismul din județul nostru. Mă bucur că la București suntem prezenți împreună, administrație, operatori din turism, producători locali și artiști, pentru a arăta ceea ce Bucovina are mai frumos de oferit”, a transmis Nicolae Robu.

Standul Bucovinei poate fi vizitat până duminică, 22 noiembrie, în Pavilionul B2 al complexului expozițional ROMEXPO din București.