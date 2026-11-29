Sucevenii dornici de distracție pe gheață, indiferent dacă știu bine să patineze sau abia învață, au la dispoziție, începând de sâmbătă, 28 noiembrie, Patinoarul artificial Areni – ZONE47.

Deschis ca și în anii anteriori, de Ziua Bucovinei, spațiul special amenajat, care are acum și un minunat Târg de Crăciun, este disponibil celor care vor să patineze, timp de patru zile, la doar 25 lei/sesiune, indiferent de vârstă.

Programul de funcționare a Patinoarului în perioada 29 Noiembrie – 1 Decembrie:

10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30, 14.00 – 15.30

pauză o oră

16.30 – 18.00

18.30 – 20.00

20.30 – 22.00

Târgul de Crăciun „La Tărâm” by ZONE47, de pe strada Universității, te așteaptă cu bunătăți, lumini și momente de petrecut alături de cei dragi zilnic, în intervalul 10.00 – 22.00.

Programul lunii decembrie și tarifele de acces, inclusiv pe bază de abonament, urmează să fie anunțate curând.