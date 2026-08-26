Administrație

Obligativitatea aleșilor locali de a alege între mandat și funcția de bugetar, eliminată din lege

Obligativitatea aleșilor locali de a alege între mandat și funcția de bugetar, eliminată din lege
Obligativitatea aleșilor locali de a alege între mandat și funcția de bugetar, eliminată din lege

La doar o zi după declanșarea unui ”cutremur” în administrațiile locale și județene din întreaga țară, prin intrarea în vigoare a unei modificări legislative privind incompatibilitățile din administrația publică, legiuitorii au ”dres busuiocul”, cu un amendament.
Astfel, miercuri dimineață, în ședința comună a Comisiei Juridice, a Comisiei pentru Administrație Publică și a Comisiei pentru Muncă, din Parlamentul României, a fost votat un amendament UDMR prin care a fost eliminată obligativitatea aleșilor locali de a alege între mandat și funcția de bugetar.
Abrogarea articolului din Codul Administrativ remediază situațiile aberante create, în care mii de consilieri locali sau județeni – doctori, ingineri, inspectori școlari sau pur și simplu angajați în instituții care nu au vreo legătură cu demnitatea publică atribuită în urma alegerilor, erau obligați de a alege între mandatul de ales local și serviciul pe care îl au, altfel spus între salariul obținut prin activitatea pe care o prestează și indemnizația de consilier local sau județean, care este departe mult de un salariu minim pe economie.

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